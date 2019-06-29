Меркель и Путин договорились о продолжении работы в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжать работу в «нормандском формате», сообщил журналистам глава российского государства на итоговой пресс-конференции G20 в Осаке. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также выступил за скорейшее проведение четырехсторонней встречи и принятие реальных резолюций по ее итогам.

«В целом, я согласен с канцлером в том, что мы должны использовать все инструменты, а их не так уж и много. Один из действующих — это "нормандский формат". Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвертом»,— заявил господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что «об этом должны договориться помощники и Министерство иностранных дел».

Цель встреч «нормандского формата», в который входят Германия, Россия, Украина и Франция, — урегулирование ситуации в Донбассе. Начало четырехстороннего общения было положено во французской Нормандии в 2014 году. В ходе одной из таких встреч в 2015 году были выработаны и подписаны минские соглашения. На основании невыполнения этих соглашений ЕС наложил в 2015 году экономические санкции на Россию, продляемые каждые полгода. В конце 2016 году состоялась последняя совместная встреча. После общение лидеров четырех государств ограничивалось телефонными разговорами.

В ходе недавней встречи нового президента Украины Владимира Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине было принято решение провести новый саммит в «нормандском формате» с участием России в ближайшее время.

О том, как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ” «Украинские выборы заполняют пророссийской повесткой».