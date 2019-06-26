Вячеслав Макаров объявил о прекращении мандата Олега Капитанова

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объявил о прекращении мандата депутата, лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова. Он переходит на работу в Смольный.

Как сообщает «Фонтанка.ру», господин Макаров поблагодарил Олега Капитанова за работу в парламенте и добавил, что «в Петербурге около 300 наций и народностей. Надеюсь, вы сможете сплотить их, чтобы город-герой Ленинград был сплоченный и многонациональный. Это требует и ума, и сердца, и профессионализма».

Напомним, что Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. О том, кто заменит лидера фракции ЛДПР в петербургском парламенте решит высший совет партии.