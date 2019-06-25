Депутат от ЛДПР согласился перейти на работу в Смольный

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Олег Капитанов, ранее заявлявший о намерении баллотироваться в губернаторы, отказался от этой идеи и принял предложение возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в администрации Санкт-Петербурга. Об этом стало известно во время заседания городского правительства во вторник, 25 июня. Предложение перейти на работу в Смольный господину Капитанову сделал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Сам Олег Капитанов после окончания заседания отметил, что его назначение произошло «случайно» и он этому «очень рад». О том, кто заменит лидера фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе, в ближайшее время должен будет решить высший совет партии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что также на заседании в Смольном были представлены новые руководители двух комитетов — Жилищного и комитета по природопользованию. Ими, соответственно, стали Виктор Борщев Денис Беляев.