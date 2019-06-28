Три года за три эпизода Экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева осудили за превышение должностных полномочий

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий по трем эпизодам. Так, чиновник дал незаконное указание гендиректору дорожного предприятия, совершил подлог документов, а также обеспечил незаконное предоставление в аренду пяти земельных участков. Бывший замминистра ранее выступил в качестве свидетеля по делу экс-главы Удмуртии и своего полного тезки Александра Соловьева.

Экс-замминистра признали виновным в совершении трех эпизодов преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии. Суд установил, что Александр Соловьев, занимавший должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в 2011-2016 годах, неоднократно выходил за пределы своих должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. Задержан он был в октябре 2016 года и был помещен под стражу, в декабре 2016 года его перевели под домашний арест.

Как было установлено следствием и судом, 29 мая 2014 года чиновник дал незаконное указание гендиректору республиканского дорожного предприятия выполнить ремонт на участке автодороги «Игра-Глазов» до проведения электронного аукциона и заключения госконтракта. «После выполнения работ за допущенное нарушение законодательства на предприятия, выполнившие ремонтные работы, и их руководителей были наложены штрафы на общую сумму 7,3 млн руб.»,— отмечают в следственном комитете.

Кроме того, 14 апреля 2015 года после подведения итогов торгов на выполнение в Ижевске работ по ремонту дворов и проездов к многоквартирным домам, являясь председателем конкурсной комиссии, чиновник совершил подлог документов. В результате победителем аукциона было признано другое предприятие.

Также в период 2015-2016 годов Соловьев обеспечил незаконное предоставление своему знакомому в аренду пяти земельных участков в Камбарском районе, отведенных под сенокос, для геологического изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых.

В суд дело было передано в конце апреля 2019 года, а в конце мая рассмотрение дела чиновника было приостановлено из-за его состояния здоровья. 28 июня в Октябрьском районном суде Ижевска состоялись прения по делу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, в этот же день обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Александр Соловьев признал свою вину.

Бывший замминистра Александр Соловьев выступил в качестве свидетеля по делу бывшего главы Удмуртии его полного тезки Александра Соловьева. Руководитель региона был задержан в апреле 2017 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток от концессионера, строившего мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Удмуртии Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб., а также кадастровые услуги имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

В суд дело экс-главы Удмуртии было передано в конце декабря 2018 года. Первым в качестве свидетеля 13 и 14 февраля был допрошен бывший замминистра транспорта. Следствие назвало его посредником при передаче взяток, с этим утверждением он согласился в ходе заседания. Так, бывший замминистра рассказал, что именно он познакомил главу республики с представителем концессионера строительства — Региональной инвестиционной компании — Игорем Бурштейном. Во время обеда в отеле Marriott замминистра писал на салфетке суммы взяток. Торг начинался с 300 млн руб. Он узнал, что строители готовы платить, в апреле 2014 года, когда в Ижевск приехал гендиректор основного подрядчика строительства мостов ООО «СП "Мостострой-12"» Александр Забарский.

В декабре 2014 года господин Забарский прилетел в столицу Удмуртии на личном самолете. Его встретил замминистра Соловьев и забрал три коробки. В двух лежали 50 млн руб. для главы Удмуртии, в одной — 10 рыбин для замминистра. В дальнейшем, по утверждению экс-чиновника, он несколько раз передавал различные суммы взяток от представителей концессионера руководителю республики. Свое участие в посредничестве замминистра объяснил тем, что боялся главу Удмуртии, при этом отмечал, что у них ранее были дружеские отношения.

По делу бывшего главы Удмуртии судебное следствие продолжается.

Оксана Мымрина, Михаил Красильников