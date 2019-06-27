Во время прямой линии с президентом состоялось пять DDoS-атак

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня 2019 года состоялось пять согласованных между собой DDoS-атак, сообщил на пресс-брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ Николай Мурашов. Из них одна была направлена на медиахолдинг ВГТРК, еще четыре — на сайты для приема видеообращений и вопросов граждан, все атаки были отражены.

Прямая линия с Владимиром Путиным в цифрах Читать далее

Господин Мурашов заявил, что число DDoS-атак в последние годы «растет экспоненциально». По его словам, в целом анализ информации, поступающей в госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак, показывает, что большинство из них направлены на кражу информации, а прежде всего преступники пытаются получить сведения о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении. В 2019 году 38% попыток несанкционированного доступа к объектам критической информационной инфраструктуры России приходится на кредитно-финансовую сферу, еще 35% — на органы госвласти.

Основным источником компьютерных угроз в мире господин Мурашов назвал информационные ресурсы, находящиеся на территории США. По его словам, из этой страны совершается 27% от всех типов атак, в том числе 36% фишинговых атак, а также, по разным оценкам, происходит от 63% до 71% случаев распространения вредоносного программного обеспечения через веб-ресурсы. При этом, заявил он, «игру без правил ведут американские спецслужбы», бездоказательно обвиняя в атаках четыре страны: Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Примером тому он назвал «набившую оскомину историю о взломах информационных ресурсов Демократической партии США». Николай Мурашов утверждает, что США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией по этим вопросам.

О том, как прошла прямая линия — в публикации “Ъ” «У прямства есть свои плюсы».

Кристина Жукова