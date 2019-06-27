Forbes составил список 100 лучших российских вузов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, распределив позиции с учетом «качества образования» (максимум 50 баллов), «востребованности выпускников» (максимум 30 баллов) и «фактора Forbes» (доля предпринимателей в общем числе выпускников и элитность вуза, максимум 20 баллов).

По сумме баллов первое место занял Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11 балла). На втором месте находится МГИМО с 52,24 балла, на третьем — МФТИ, получивший 52,01 балла.

Топ-10:

МИСиС; МГИМО; МФТИ; МИФИ; МГУ им. М. В. Ломоносова; РАНХиГС; Университет ИТМО; ВШЭ; Томский политехнический университет; Российская экономическая школа.

При составлении рейтинга Forbes проанализировал эффективность более тысячи вузов, которые отчитываются перед Минобразования России. В прошлом году первое место занимала Российская экономическая школа.