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Forbes составил список 100 лучших российских вузов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, распределив позиции с учетом «качества образования» (максимум 50 баллов), «востребованности выпускников» (максимум 30 баллов) и «фактора Forbes» (доля предпринимателей в общем числе выпускников и элитность вуза, максимум 20 баллов).

По сумме баллов первое место занял Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11 балла). На втором месте находится МГИМО с 52,24 балла, на третьем — МФТИ, получивший 52,01 балла.

Топ-10:

  1. МИСиС;
  2. МГИМО;
  3. МФТИ;
  4. МИФИ;
  5. МГУ им. М. В. Ломоносова;
  6. РАНХиГС;
  7. Университет ИТМО;
  8. ВШЭ;
  9. Томский политехнический университет;
  10. Российская экономическая школа.

При составлении рейтинга Forbes проанализировал эффективность более тысячи вузов, которые отчитываются перед Минобразования России. В прошлом году первое место занимала Российская экономическая школа.

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