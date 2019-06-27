Права человека защищают в зародыше

Русская православная церковь (РПЦ) сформулировала свое понимание статуса эмбриона: с точки зрения церкви, он является «развивающимся человеческим существом» и обладает правом на неприкосновенность. Проект документа о неприкосновенности жизни с момента зачатия опубликован на сайте Московского патриархата и разослан в епархии для получения отзывов. Представители РПЦ заявили “Ъ”, что проект подготовлен для «общества и в адрес законодателя». Напомним, патриархия с 2016 года ведет публичную кампанию за законодательный запрет абортов. Представители медицинского сообщества заявляют о необходимости заботы о репродуктивном здоровье женщин и необходимости разграничить позицию церкви и законодателей.

Проект документа «О неприкосновенности жизни с момента зачатия» размещен на официальных сайтах Московского патриархата, Межсоборного присутствия (совещательный орган, который помогает высшей церковной власти в подготовке решений по вопросам внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ) и на интернет-портале «Приходы». Он также направлен в епархии РПЦ «для получения отзывов».

«С момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо, он является уникальным развивающимся человеческим существом,— говорится в проекте.— Нерожденный ребенок является личностью как созданный по образу Божию и имеющий право на жизнь… Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать: право на человеческую идентичность, право на жизнь, право на развитие».

РПЦ подчеркивает, что «фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве».

Значительная часть документа касается искусственного прерывания беременности: «Аборт — это всегда произвольное лишение жизни человеческого существа, то есть убийство». Одной из причин, подталкивающих женщин к принятию решения о совершении аборта, в проекте названа «крайняя материальная нужда и беспомощность»: «Профилактика абортов требует от государства, церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а также создания условий для усыновления детей». Церковь также «призывает государство гарантировать право медработников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести» и напоминает, что «ответственность за грех убийства нарожденного ребенка наряду с матерью несет и отец». Также в проекте говорится о недопустимости «абортивной контрацепции» и о том, что «нет действительных причин» для использования пренатальной диагностики.

«После того как по документу пройдет дискуссия, когда мы получим отзывы из епархий, в интернете выскажут свое мнение по нему, он будет доработан,— объяснил “Ъ” заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).— Затем его рассмотрит священноначалие, после чего он может стать официальным документом либо Священного синода, либо очередного архиерейского собора». Епископ напомнил, что последний раз РПЦ высказывалась по этой теме на архиерейском соборе 2000 года. «За это время, во-первых, поменялись технологии, а во-вторых, тема абортов — очень важная тема, по которой в обществе существуют разные мнения. Церковь сочла нужным вновь напомнить свою позицию по этому вопросу. Мы считаем важным говорить о необходимости признания за эмбрионом, а для нас — еще не рожденным человеком, статуса человека. Верующие люди знают, что аборты совершать нельзя, поэтому этот документ скорее направлен в общество, а в какой-то степени и в адрес законодателя».

Напомним, в декабре 2017 года архиерейский собор РПЦ выразил обеспокоенность тем, что «позиция церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы ОМС, не находит полного понимания в органах власти». В ноябре 2017 года представители общественного движения «За жизнь!» передали в администрацию президента РФ петицию «в защиту человеческой жизни с момента зачатия, за запрет искусственных абортов и оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума». Авторы петиции, согласованной с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступили за запрет противозачаточных средств с абортивным действием и вспомогательных репродуктивных технологий. Документ подписали более 1 млн человек, в том числе в сентябре 2016 года патриарх Кирилл. В октябре 2017 года профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить три антиабортных законопроекта, в том числе о выводе абортов без медпоказаний из ОМС. В январе 2017 года Владимир Путин заявил, что решение о законодательном запрете абортов должно учитывать общественное мнение и опыт других стран: «Решение должно быть аккуратным, взвешенным. Ничего нельзя ломать через колено». Он отметил, что в большинстве стран решение о сохранении или прерывании беременности остается за женщинами, и высказал мнение, что запрет приведет к росту числа подпольных абортов.

В январе 2019 года на Рождественских парламентских встречах спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления патриарха Кирилла предложил создать рабочую группу, которая бы «изучила и дала оценку» ряду законодательных инициатив, в частности вопросам финансирования абортов за счет средств ОМС. Напомним, ранее в Минздраве выступали против вывода абортов из системы ОМС, отмечая необходимость заботы о репродуктивном здоровье женщин. Глава рабочей группы Петр Толстой на первом заседании рабочей группы в феврале 2019 года заявил, что «никто не может в современном мире посягнуть на право женщины принимать то или иное решение», но нежелание налогоплательщиков оплачивать бесплатные аборты — это «совсем другая постановка вопроса». Напомним, по данным Минздрава, в 2018 году число абортов составило 567 тыс., что на 35% меньше, чем в 2013 году. При этом в апреле 2019 года на «правительственном часе» в Госдуме вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России «ежегодно фиксируется 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть по медицинским показаниям».

«На практике они хотят запретить не только аборты, но и современную гормональную контрацепцию и отправить женщин в Средневековье»,— заявляет адвокат, эксперт по правам женщин Мари Давтян. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе в разговоре с “Ъ” заявил, что «за церковью должно оставаться право высказывать свое мнение, но вопрос в том, насколько светское общество и люди, включенные в систему здравоохранения или законодательной власти, воспримут эти заявления как план к действию». «Я, как врач, однозначно могу сказать, что аборты — это плохо, наша цель — свести эту процедуру к минимуму, но нужно объективно понимать, что есть медицина, есть общие принципы функционирования социума и они не всегда лежат в одной плоскости с религиозным пониманием этого мира»,— сказал господин Лордкипанидзе.

Валерия Мишина, Павел Коробов