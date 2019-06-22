Полиция проверяет видео с предполагаемыми фальсификациями подписей за Беглова

Полиция проводит проверку видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства в Санкт-Петербурге. «Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений,— сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.— Делать выводы пока преждевременно».

О предполагаемом нарушении сообщил штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Там рассказали о поездке 21 июня в администрацию Выборгского района. Активисты сняли процесс заполнения несколькими женщинами подписных листов за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Для заполнения подписных листов выдают базу людей с полным набором персональных данных и личные данные сборщика»,— говорится в сообщении штаба. Активисты пообещали направить жалобу в Следственный комитет России.

Господин Беглов назвал запись «провокацией». «Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость»,— сказал он.

Напомним, 1 июня Александр Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать около 76 тыс. подписей жителей города в свою поддержку. В четверг, 20 июня, в штабе господина Беглова заявили, что сбор подписей почти завершен.