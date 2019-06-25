Следствие ужесточило статью отравителю газировкой в Москве

Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД. Ранее против мужчины завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Также стало известно, какие вещества были обнаружены при обыске дома у подозреваемого — это сильнодействующие транквилизаторы и нейролептики. «В ходе предварительного расследования проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол»,— сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В сообщении МВД уточняется, что с заявлениями в полицию обратились еще три человека. «Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек»,— подчеркнула госпожа Волк.

О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. По его данным, первое нападение случилось 11 мая. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. По данным The Village, всего пострадали 24 человека. МВД завело уголовное дело по трех эпизодам с ущербом более 80 тыс. руб.