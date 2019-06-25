Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Группу косаток и белух, содержавшихся в бухте Средней в Приморском крае, доставили к мысу Перовского в Николаевском районе Хабаровского края для их последующего выпуска, сообщили ТАСС в администрации села Иннокентьевка. «Животных накануне привезли в поселение, перегрузили на автомобили и доставили к мысу Перовского в Сахалинском заливе по дороге»,— сказал представитель сельской администрации.

Информацию подтвердили в ООО «РПК Восточное», которое участвует в операции по выпуску.

Животных будут выпускать группами с учетом сложившихся между ними связей в период с июня по октябрь 2019 года. Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».