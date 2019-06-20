Косаток и белух из «китовой тюрьмы» вывозят к местам выпуска в естественную среду обитания

Сегодня, 20 июня, в бухте Средней Приморского края приступили к работам по вывозу обитателей «китовой тюрьмы». Как сообщает newsvl.ru, к 18:00 местного времени (11:00 мск) уже шесть белух погрузили в специальные ванны, которые на автомобильных фурах планируется доставить на побережье Охотского моря в Хабаровском крае.

Ранее Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заявил, что программа реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных утверждена заместителем министра сельского хозяйства — руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

«Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь 1,8 км. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто»,— говорится в сообщении ВНИРО.

В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние. Животных будут выпускать группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года.

Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование. Ученые будут наблюдать за млекопитающими и после выпуска. Косаткам и белухам будут установлены спутниковые метки, чтобы можно было наблюдать за их поведением в естественной среде обитания.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «“Китовую тюрьму” превратили в детский дельфинарий».

Алексей Чернышев, Владивосток