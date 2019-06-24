Telegram добавили функций

Познакомиться с соседями или найтись на митинге. В Telegram заработала новая функция — геочаты. Создавать их может любой желающий. Для этого нужно зайти в «Контакты», выбрать там соответствующий раздел, указать тему беседы и радиус геолокации. Искать собеседников можно на расстоянии от 100 м до 12 км. Раскрывать свой номер телефона при этом необязательно. «Ъ FM» протестировал функцию, вблизи редакции обнаружились желающие вместе пообедать и обсудить новости района.

По словам аналитика агентства TelecomDaily Ильи Шатилина, нововведение будет особенно популярно у организаторов политических акций: «На самом деле подобная штуковина была уже давно реализована в Twitter — еще лет десять назад. И ее как раз на прошлой неделе только убрали из соцсети, потому что она была не востребована. То есть там можно было смотреть твиты от людей, которые находятся поблизости. Это было в принципе не особенно нужно, потому что люди пользовались хэштегами, так называемыми трендами. В Telegram, наверное, это нужно все-таки в первую очередь для культурно-массовых мероприятий, когда люди собираются на какой-нибудь концерт или еще куда-то. Второе — для каких-то, например, политических акций, демонстраций и прочих шествий по улицам.

Возможно, из-за этого начнется очередная волна борьбы с Telegram.

Тем более опять же, Telegram пользуются все-таки наиболее политически и экономически активная часть населения. Telegram можно сказать такая газета “Искра” XXI века».

В Telegram уже появилось несколько локальных чатов для нетворкинга и романтических знакомств. В них добавляются жители одного района или даже сотрудники одного бизнес-центра. В них собрались по 2-3 тыс. человек. Тем не менее много и пустующих бесед, сообщил автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин: «Локальные чаты для интернета — это не что-то новое, они уже есть и в “Яндекса”, и в FrChat. В Telegram сейчас это тоже появилось. И это может быть следствием последних сообщений Павла Дурова о том, что его соцсеть в какой-то степени фокусируется на новостях.

Дело в том, что локальные сообщества очень быстро и очень качественно потребляют новости. С помощью локальных сообществ люди учатся отличать так называемые фейк-ньюс от того, что реально происходит. С другой стороны, теперь каждый организатор какого-то мероприятия, любая группа людей со включенной геопозицией в Telegram может создать геочат, который сразу увидят все и в который можно вступить. Если говорить про Москву, я сейчас нахожусь в районе “Москва-Сити” и здесь несколько пустых чатов, там два-три человека и достаточно большой чат, посвященный работе людей в “Москва-Сити”, в нем порядка 1800 человек. Чаты в Telegram сейчас позволяют собирать до 200 тыс. человек».

По словам представителей Telegram, нововведение пригодится на вечеринках. Также его можно использовать для создания чатов с соседями или коллегами.

Анастасия Ройзман