Суд утвердил сделку блогера BadComedian и студии Kinodanz

Мировое соглашение, которое заключили видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz, утверждено Красногорским городским судом. «Суд определил: производство по иску прекратить»,— цитирует агентство «Москва» судью Елену Аникееву.

По словам адвоката блогера Сергея Панченко, его подзащитный не будет выплачивать компенсации и не должен удалять видеообзор, который стал предметом спора. Остальные детали сделки не разглашаются.

В январе Kinodanz подала к блогеру иск на 1 млн руб. из-за опубликованного им критического обзора на фильм «За гранью реальности». В кинокомпании считают, что тот в своем ролике нарушил допустимый объем цитирования фильма. Евгений Баженов назвал иск «попыткой цензурировать критику». В середине июня стороны заключили мировое соглашение.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Kinodanz готова на мировое соглашение с BadComedian».