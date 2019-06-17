Блогер BadComedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. «Стороны считают данный инцидент урегулированным. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом»,— сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Сергей Панченко. Он не стал раскрывать детали соглашения.

В январе Kinodanz подала к блогеру иск на 1 млн руб. из-за опубликованного им критического обзора на фильм «За гранью реальности». Кинокомпания говорила, что блогер в своем ролике нарушил допустимый объем цитирования фильма. Евгений Баженов назвал иск «попыткой цензурировать критику».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Kinodanz готова на мировое соглашение с BadComedian».