Еще одна незаконная свалка обнаружена под Волоколамском

Под Волоколамском местные власти обнаружили незаконную свалку в карьере Тимково, сообщил в своем блоге советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов. По словам господина Любимова, исходя из данных спутниковой съемки, еще весной этого полигона не было.

Свалку в карьере недалеко от деревни Тимково Волоколамского района нашли ночью 23 июня активисты. «Утром я вместе с полицией поехал туда сам, и выяснилось, что это не просто свалка, типа как по всему Подмосковью, когда два-три мусоровоза сваливают мусор... Нет, это полноценный полигон!» — сказал Артем Любимов.

Как позже сообщил господин Любимов РБК, карьер принадлежит компании ООО «Промуголь», у которой никогда не было лицензии на переработку отходов. Компания обладала лицензией только на недропользование — добычу песка и грунта. При обнаружении свалки полицией вся находящаяся на свалке техника компании (экскаватор, бульдозер и «МАЗ») была арестована.

Сейчас, по словам собеседника издания, минэкологии Подмосковья занимается установкой класса опасности обнаруженных отходов, а также расчетом ущерба. Результаты анализов будут переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Мусорный коллапс в Московской области спровоцировало закрытие большей части полигонов: с 2013 года в регионе прекратили принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов. Уже в следующем году столице придется искать место для 2 млн тонн отходов.

В 2018 году в разных городах области прошли митинги против действующих полигонов, самые многочисленные — против «Ядрово», когда в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью после выброса газа на свалке. В результате массовых протестов местных жителей власти Подмосковья заключили договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию «Ядрово». Полигон должен прекратить принимать отходы в 2021 году.

Подробнее о проблеме мусорных свалок в подмосковном городе читайте в материале “Ъ”«Волоколамск снова страдает от ''Ядрово''».