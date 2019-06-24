Facebook не нашел доказательств вмешательства России в референдум по «Брекситу»

Вице-президент Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг сообщил, что у соцсети «нет абсолютно никаких доказательств» о влиянии России на итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Бывший вице-премьер Великобритании рассказал, что Facebook проанализировал свои данные и не обнаружил никаких «значительных попыток» повлиять на голосование извне.

«Мы провели два полных исследования всех данных, которые у нас были по референдуму о "Брексите". Мы использовали ту же самую методологию, которая применялась, когда ФБР уведомила Facebook о вмешательстве внешних сил в выборы президента США в 2016 году»,— пояснил господин Клегг в интервью Би-би-си.

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В апреле 2018 года Facebook сообщал, что российская «фабрика троллей» потратила $1 на пропаганду «Брексита» в соцсети. В комитете британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий тогда допустили, что Россия могла вмешаться в выборы другим способом, о котором «они не знают».

Референдум, на котором жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся 23 июня 2016 года. По его итогам в поддержку «Брексита» выступили 51,89% британцев, общая явка составила 72,2%. Изначально выход страны из ЕС планировался на 29 марта 2019 года, позднее Великобритания получила отсрочку до конца октября.

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