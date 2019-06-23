«Слишком далеко зашло дело»

Ровно три года назад в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза. Однако дата «Брексита» не раз менялась. Согласно последним договоренностям лидеров стран ЕС, Великобритания получила отсрочку для выхода из Евросоюза до конца октября. “Ъ” спросил у политологов, дипломатов и бизнесменов, верят ли они, что «Брексит» все-таки состоится.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Максим Каширин, президент компании Simple:

— Я не очень верю, что процедура выхода Великобритании будет доведена до логического конца. Пока все напоминает какую-то бесконечную торговлю за более выгодные условия для каждой из сторон. Но даже если «Брексит» станет реальностью, полагаю, это не скажется серьезно ни на нашем бизнесе, ни на экономической ситуации в Европе. С Британией у Simple сотрудничество только в узком сегменте крепких алкогольных напитков, и мы ничего не потеряем, а может быть, и выгадаем, если фунт стерлингов ослабнет.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Анастасия Бутрым, директор Британской высшей школы дизайна:

— Очень надеюсь, что «Брексит» не состоится, поскольку это очень большая ошибка. С точки зрения образования в британских школах набор падает, что здесь хорошего? Даже с точки зрения притока новой крови Британия получает нехорошую обратную связь. Я не знаю ни одного человека в стране в творческой среде, кто выступает за «Брексит».

Фото: РИА Новости

Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»:

— Да, верю, потому что референдум и начало переговоров о «Брексите» уже запустили процесс развода, распада системы отношений между Великобританией и континентальной Европой. Бизнес не ждет «часа икс», когда все закончится, и чем выше вероятность выхода без соглашения, тем усиленнее бизнес готовится к этому, выводит активы, сворачивает деятельность. Если раньше США и были заинтересованы в том, чтобы Британия была в ЕС, то теперь для Америки это безразлично. И кроме того, по результатам выборов в Европарламент и тех дискуссий, которые ведутся сейчас в континентальной Европе, не просматривается никаких интересных и перспективных вариантов идей по выходу европейской интеграции из того кризиса, в котором она оказалась. Отсутствие таких идей также будет способствовать «Брекситу».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Лукин, зампред комитета Совета федерации по международным делам, в 1992–1994 годах чрезвычайный и полномочный посол России в США:

— Скорее да, чем нет, слишком далеко зашло дело. Повернуть назад значительно сложнее, чем продолжать идти по инерции вперед. Причина происходящего имеет стратегические корни: Великобритания, хотя и не полностью, не нашла себе места в новой Европе, в ней сейчас главные позиции занимают другие государства. Сидеть на боковом стуле, хотя и почетном, значительная часть населения страны и элиты не захотела. Куда Великобритания плывет, она и сама не знает, может, разве в мечтах грезит о возвращении к Британской империи, активной политике по всем азимутам. Но на практике она, конечно, плывет к американским берегам, чтобы стать младшим партнером США. Сложнее континентальной Европе, которая самостоятельно, без Великобритании вряд ли вытянет стратегическую перспективу.

Фото: РИА Новости

Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН:

— Верю. При сегодняшнем составе парламента решение о втором референдуме через него проводиться не будет, поправка, которую пытались провести о втором референдуме, уже не прошла. Также есть принятый Палатой общин закон о том, что Великобритания должна выйти из ЕС, и его никто не отменял. Британские консерваторы и юнионисты, которые составляют большинство в парламенте, считают, что выход необходимо осуществлять, хотя у консерваторов есть масса противоречий в том, каким образом это нужно сделать. Результаты референдума существуют, и даже если предположить гипотетически, что будет проведен второй референдум, результаты будут похожими. Страна находится в состоянии расколотого общественного мнения по этому поводу, в таком же состоянии находится парламент, и при консервативном правительстве второго пересмотра процесса не будет. Чтобы сменилось правительство, должны пройти новые выборы, что пока также не находит поддержки.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги:

— «Брексит» — понятие неопределенное. Я верю, что то, к чему в итоге придет Великобритания, и назовут «Брекситом». А вот к чему она придет и насколько ситуация после этого будет отличаться от сегодняшнего дня — это большой вопрос. Если страна с развитой системой парламентской демократии три года ищет ответ на вопрос, как ей быть, значит, фактически решения у задачи нет — придется то, что есть, признавать решением. Думаю, что в конце года мы услышим про соглашение с Европой, которое будет фактически сохранять текущий статус Великобритании.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Буковский, писатель, политэмигрант:

— Такое впечатление, что политический класс это саботирует. Они сознательно делают так, чтобы, «выходя, не выходить». Условия по 50-й статье Лиссабонского договора невыполнимы. Те, кто должен это исполнять, ничего не делают: не готовятся, настоящих переговоров не ведут. Внутренняя динамика Евросоюза ведет к тому, что он будет распадаться. Я жду, когда следующая страна отделится и ускорит процесс. А пока саботируют — они будут «тянуть и забалтывать», такая у них установка. Вспомните, сколько им предлагали вариантов выхода. Какой бы закон они ни приняли, всегда могут сослаться на Европу. Для политиков в Европе есть перспективы: огромное количество крупных бюрократических мест, зарплаты, никаких налогов и прочее. Все неудавшиеся политики перекочевывают в европейские структуры. Это народу невыгодно быть в Евросоюзе, а политическим деятелям — наоборот.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Григорий Карасин, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ, посол РФ в Великобритании в 2000–2005 годах:

— Я уже сравнительно давно не занимаюсь отношениями с Великобританией, поэтому категорично утверждать что-то конкретное по поводу «Брексита» не берусь. Но могу сказать, что многие мои собеседники, в том числе и англичане, неоднократно пытались аргументированно доказывать мне, что в решении о «Брексите» для Лондона сплошные минусы, которые значительно превосходят его возможные плюсы. По их мнению, «Брексит» может затронуть очень многие стороны социально-экономической жизни Великобритании, ее место в системе международных отношений.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Рар, немецкий политолог:

— Думаю, что выход из Евросоюза будет жестким и, скорее всего, когда премьером станет Джонсон. Это его конек и главная цель его политической карьеры, он проведет это до конца. Выход может произойти без правил и договоров с ЕС. До выборов в Европарламент мне казалось, что повторное голосование на эту тему все-таки может быть, но английские избиратели вновь подтвердили желание придерживаться «Брексита», и именно в этом году. Мэй уходит со своего поста, это спровоцировало большие изменения во власти, а с приходом на пост премьера Джонсона выход Великобритании из Европейского союза станет очевидным и, скорее всего, бесповоротным. В Европе и политики, и СМИ представляют «Брексит» как катастрофу для англичан и Великобритании. Но мне кажется, что это защитная реакция европейцев: они боятся, что вслед за Великобританией на это могут пойти и другие страны.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Дмитрий Гололобов, бывший глава правового управления НК ЮКОС и «ЮКОС-Москва», глава компании Gololobov & Partners. Russian Advisers, приглашенный профессор Вестминстерского университета (Лондон):

— Случится он или нет, сказать очень трудно. После избрания нового премьера будет непонятно, что он будет предпринимать в этом направлении. Джонсон заявляет, что он сторонник выхода, но это совсем не значит, что выход случится. Положение неопределенности, возможно, хуже всего. И то, что сейчас происходит, очень плохо. Наверное, в такой ситуации лучше уж выйти, чем находиться в этом положении. Если Великобритания все же выйдет, то это будет иметь самые отрицательные последствия для нее по всем направлениям.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Борис Зимин, бизнесмен, глава совета Zimin Foundation:

— Мне кажется, немного проку от моей веры. Граждане Соединенного Королевства, как мы видим, расколоты по этому вопросу примерно пополам и в значительной мере потеряли способность прийти к взаимопониманию. Так что, оставив в стороне темный вопрос веры, выскажусь на тему хорошо/плохо. На мой взгляд, «Брексит» плох для всех: в первую очередь для Великобритании, потом для Европы и всего мира (в разной степени), поскольку экономические проблемы касаются всех. С философской точки зрения и в отдаленной перспективе «Брексит» может оказаться даже полезным: во-первых, все поймут или уже поняли ценность союзов. Во-вторых, вдруг такое падение перезапустит нацию, и через какое-то время мы увидим мощнейший интеллектуальный и экономический взрыв, лидером которого станет Великобритания. Евросоюз оказался весьма неоднороден, и в нем видны лидеры и, так скажем, последователи, которые вряд ли должны иметь одинаковое положение в Союзе. Великобритания не станет анти-Европой, а вхождение в группу сателлитов такой крепкой страны, конечно, укрепит рубежи Европы.

Группа «Прямая речь»