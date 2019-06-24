Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, усложнявший доступ к «ВКонтакте»

Компании Mail.ru Group и «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявили о восстановлении партнерских отношений. Детали соглашения компании не раскрывают.

«Нам удалось найти компромисс по всем спорным вопросам»,— сообщили в Mail.ru Group. В «Вымпелкоме» добавили, что «доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме».

В середине июня заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин сообщал “Ъ” о подготовке ведомством запроса к компаниям о предоставлении разъяснений в связи с отключением прямого канала связи между интернет-холдингом и оператором связи.

Ранее “Ъ” писал, что отключение произошло по инициативе Mail.ru Group, из-за чего у абонентов «Вымпелкома» «в несколько раз» снизилась скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, включая «ВКонтакте». В пресс-службе Mail.ru Group поясняли, что сделали это, чтобы сократить расходы после повышения оператором стоимости услуг СМС в шесть раз.