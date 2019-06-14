ФАС запросит разъяснения у Mail.ru Group и «Вымпелкома» в связи с конфликтом между компаниями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит в адрес Mail.ru Group и «Вымпелкома» запрос о предоставлении разъяснений, сообщил “Ъ” заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. Mail.ru Group и «Вымпелком» (бренд «Билайн») с понедельника не имеют прямого канала связи, и в четверг вечером из-за этого компании вступили в открытый конфликт в соцсетях.

«Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений»,— заявил господин Голомолзин. По его словам, ФАС также может провести «дополнительный детальный анализ рынка в целях недопущения подобных ситуаций на рынке в будущем».

Как ранее писал “Ъ”, в «Вымпелкоме» утверждают, что отключение прямого канала связи между интернет-холдингом и оператором связи произошло по инициативе Mail.ru Group, из-за чего у абонентов «Вымпелкома» «в несколько раз» снизилась скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, включая «ВКонтакте». «У ряда клиентов могут наблюдаться отказы в доступе к "ВКонтакте"»,— говорил представитель компании.

В пресс-службе Mail.ru Group “Ъ” вчера подтвердили отключение прямого канала с «Вымпелкомом», пояснив, что сделали это, чтобы сократить расходы после повышения оператором стоимости услуг СМС в шесть раз. Наличие прямых каналов между операторами не является необходимым условием для работы каких-либо сайтов, утверждали представители компании.

Валерия Лебедева