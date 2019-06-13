Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group и «Вымпелком» (бренд «Билайн») с понедельника не имеют прямого канала связи, о чем стало известно в четверг вечером. Отключение произошло по инициативе Mail.ru Group, настаивают в «Вымпелкоме», из-за чего у абонентов «Вымпелкома» снизилась скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, включая «ВКонтакте». В Mail.ru Group отрицают наличие технических проблем и объясняют отключение от «Вымпелкома» желанием сэкономить после роста тарифов оператора на СМС. Эксперты классифицируют этот конфликт как «биллинговую войну», к которой также могут быть привлечены профильные регуляторы и суды.

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте». «Трафик между "Билайном" и Mail.ru Group теперь идет не по прямому каналу — наш партнер отправляет его через Европу»,— говорится в сообщении компании. Скорость доступа абонентов «Вымпелкома» к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисам Delivery Club, «Юла» и другим сервисам Mail.ru Group «упала в несколько раз»,— утверждает оператор.

В пресс-службе «Вымпелкома» “Ъ” уточнили, что изначально оператор зафиксировал ограничения доступа своих клиентов именно к «ВКонтакте».

«У ряда клиентов могут наблюдаться отказы в доступе "ВКонтакте"»,— говорит представитель компании.

По его словам, «Вымпелком» «незамедлительно проинформировал партнера и рассчитывает, что Mail.ru Group на своей стороне решит технические вопросы, которые привели к возникновению этой ситуации,— в интересах наших общих клиентов».

Официального ответа от Mail.ru Group на этот запрос не поступало, сообщили в «Вымпелкоме».

В пресс-службе Mail.ru Group “Ъ” подтвердили отключение прямого канала с «Вымпелкомом», пояснив, что сделали это, чтобы сократить расходы после повышения стоимости услуг оператора.

«Полтора месяца назад "Билайн" в одностороннем порядке принял решение о повышении стоимости услуг СМС для наших пользователей в шесть раз. В процессе переговоров компромисс не был достигнут, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с «Билайн», о чем мы предупреждали наших партнеров»,— заявили в интернет-холдинге.

Наличие прямых каналов между операторами не является необходимым условием для работы каких-либо сайтов, а говорит о наличии партнерских взаимоотношений между ними, утверждают в Mail.ru Group.

«Нас возмутил тот факт, что "Билайн" пытается ввести в заблуждение своих абонентов, предоставляя недостоверную информацию о наличии технической проблемы на нашей стороне. Технические проблемы на стороне Mail.ru Group отсутствуют»,— добавил представитель компании.

В «Вымпелкоме» в свою очередь подтвердили, что повысили тарифы на СМС для партнеров, включая Mail.ru Group. «Корректировка тарифных условий на СМС в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров, и Mail.ru Group в данном случае не какое-то исключение. Однако услуги СМС никаким образом не связаны с предоставлением доступа к «ВКонтакте». Условия договора с Mail.ru Group ни в каком виде не предполагают намеренное ухудшение условия сервисов для наших клиентов»,— настаивают в «Вымпелкоме».

Конфликт Mail.ru Group и «Вымпелкома» можно расценить как новую серию биллинговых войн, когда игроки интернет-рынка борются за право устанавливать правила игры, причем это прецедент, так как в данном случае в роли «нападающего» выступает не оператор связи, как это бывает обычно в мировой практике и в России, а интернет-холдинг, комментирует гендиректор и основатель Qrator Labs Александр Лямин. «Компании в конце концов договорятся, это в интересах обеих сторон, в то же время, как и в предыдущих сериях биллинговых войн, возможны и судебные иски, а также обращения в ФАС и Роскомнадзор»,— полагает он.

Валерия Лебедева