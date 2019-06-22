Главные новости к утру 22 июня

Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, на фоне беспорядков в этой стране. Прямые рейсы из России осуществляют S7, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и «Победа». Авиакомпании заявили об отмене рейсов и возмещении полной стоимости авиабилетов всех отмененных рейсов. Пресс-секретарь президента уточнил, что полеты возобновятся, как только в стране стабилизируется обстановка. О ситуации в Грузии.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что все организованные туристы должны покинуть Грузию к 8 июля. Их количество оценили в 5 тысяч человек. В противном случае они сами будут решать задачу возвращения в Россию и покупать обратные билеты за свой счет. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристы могут рассчитывать либо на полную компенсацию, либо, если отдых был прерван, на частичную компенсацию.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не хочет войны с Ираном, поскольку это обернется для Тегерана «разрушениями, которых вы никогда не видели раньше». Он также выразил готовность встретиться с президентом или аятоллой Ирана для переговоров.

Бабушкинский суд Москвы вновь арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой. Срок заключения под стражей составит две недели, до 7 июля.

Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня.