Экс-главу Раменского района вновь арестовали

Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает «РИА Новости». Срок заключения под стражей составит две недели, до 7 июля.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, после чего скрылся с места происшествия. По результатам экспертизы, Евгения Исаенкова была задушена. Андрей Кулаков заявил, что не имел мотива для убийства и вину не признает. По словам его адвоката, у следствия нет никаких прямых доказательств причастности его подзащитного к преступлению.

29 мая господин Кулаков досрочно прекратил полномочия главы района, его обязанности временно исполняет Николай Воробьев. 1 июня Бабушкинский районный суд арестовал бывшего главу Раменского района на один месяц и семь дней.

Мосгорсуд отменил постановление об аресте Кулакова и вернул дело в суд первой инстанции, но обвиняемый остался в СИЗО.