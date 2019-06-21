Кремль объяснил приостановку полетов в Грузию «экстремистскими действиями» в Тбилиси

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в Грузию, потому что в Тбилиси происходят «экстремистские действия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он объяснил, что 8 июля завершается большинство туров в эту страну, поэтому эта дата была выбрана в качестве начала периода, с которого полеты временно приостанавливаются.

Пресс-секретарь уточнил, что полеты возобновятся, как только в стране стабилизируется обстановка.

Президент России 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».