Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля

Все организованные российские туристы должны быть вывезены из Грузии в плановом порядке или любыми другими доступными рейсами до 8 июля, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«До 8 июля, когда будет остановлено авиасообщение с Грузией, пройдет более 2 недель, и большинство людей, которые отдыхают в этой стране, наверняка уедут оттуда в плановом порядке. Туры обычно берут на 7-14 дней,— сказала она.— Если кто-то из туристов не пожелает прервать свой отдых и захочет остаться в Грузии, они сами будут решать задачу возвращения в Россию и покупать обратные билеты за свой счет». Это касается и самостоятельных туристов, которым авиакомпании будут присылать информацию по СМС или другими доступными способами.

Новые туристы в Грузию заезжать уже не будут, так как туроператорам рекомендовано остановить продажи туров, сообщила госпожа Тюрина.

Также правительство РФ создало оперативную рабочую группу по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, перевозчикам даны указания открыть горячие линии в связи с ситуацией с авиарейсами в Грузию.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила «РИА новости», что туристы могут рассчитывать либо на полную компенсацию, либо, если отдых был прерван, на частичную компенсацию. Срок возврата средств при этом может занять от двух недель. По ее словам, существует также вариант перебронирования на другие даты или направления. Объем ущерба для туристов и туроператоров госпожа Ломидзе не смогла.

Президент России 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

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