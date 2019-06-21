Туроператоры оценили количество российских туристов в Грузии

В Грузии, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), находится не более 5 тыс. организованных туристов, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. «У каждого из крупных туроператоров в Грузии находятся от 300 до 1000 организованных туристов. Грубая оценка — не более 5 тыс. организованных. До 8 июля еще две недели, наверняка большинство туристов вернутся в Россию в запланированные сроки, а новые не заедут»,— сказала госпожа Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в разговоре с ТАСС уточнила, что россияне в Грузии в основном отдыхают самостоятельно. «Все, что нужно будет от агентства, мы сделаем»,— добавила госпожа Догузова.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, самостоятельных туристов в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров.

Президент России 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Накануне в стране начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».