Оружие не по чину

В Русской православной церкви готовится документ под названием «О благословении православных воинов на исполнение воинского долга», в котором речь идет о практике благословения тех или иных видов оружия. Иерархи пока не готовы для вынесения его на общественную дискуссию, поскольку работа не завершена. Тем не менее, как стало известно “Ъ”, члены специально созданной комиссии полагают, что не должно освящаться оружие массового поражения.

19 июня 2019 года в библиотеке московской Сретенской духовной семинарии прошло заседание комиссии Межсоборного присутствия по церковному праву, на котором были представлены правки в проект документа «О благословении православных воинов на исполнение воинского долга». Речь в нем идет о практике «чина водосвятия в войсковых частях, госпиталях, молебны на проводы войска в миротворческую миссию и на встречу после возвращения, по случаю выпуска из военного училища, присвоения воинского звания, награждения», а также еще по ряду поводов. В документе сказано, что «включение подобных чинопоследований в литургическую практику церкви представляется возможным и желательным».

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале сообщил, что работа над проектом документа «в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия тему "О практике освящения оружия в Русской православной церкви"» велась комиссией в течение нескольких лет. Из его слов можно сделать вывод, вокруг какого вопроса разгорелась дискуссия. «По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение,— сообщил епископ Савва.— По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и в целом неличное оружие». «В этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет»,— уточнил иерарх. По его словам, «до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии, после чего документ будет направлен на дальнейшее обсуждение в епархии».

«Мнения с большим азартом высказывались полярные: от утверждения, что церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения,— рассказал епископ Савва.— Мы сочли своей главной задачей составить документ, который соответствовал бы многовековой практике церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах. При этом требовалось осмыслить и новые реалии: с некоторыми видами вооружений церковь в принципе не встречалась до ХХ века».

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«Требники, которые использовались до 1917 года, характеризовались тем, что освящали оружие для защиты себя — сабля, винтовка,— рассказал “Ъ” председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).— Появились виды оружия массового уничтожения — ядерное, химическое, бактериологическое. Для церкви встает вопрос, как быть с освящением оружия, которое уничтожит половину населения?» По его словам, это вызывает «у священноначалия и у верующих людей определенную настороженность»: «Можно ли такие виды оружия массового поражения освящать церковным благословением?» «Для адекватного человека понятен ответ — нельзя»,— отметил епископ Стефан. «Мы освящаем не технику, а благословляем личный состав, который участвует в боевых действиях по защите государства и Отечества,— уточнил иерарх.— Мы должны благословлять не оружие, а военнослужащих, которые осуществляют защиту. С точки зрения глубины церковного понимания это правильно, потому что если мы благословляем воинов на праведные действия по защите нашего государства, наших святынь, нашей церкви, это не вызывает ни у кого сомнения».

«Духовенство намного активнее, чем раньше, участвует в мероприятиях Минобороны, бывают случаи, когда священники освящают предметы, напоминающие ракеты дальнего действия,— прокомментировал работу над документом “Ъ” руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— В связи с этим для церкви важно разобраться и упорядочить имеющуюся практику».

Павел Коробов