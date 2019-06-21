Завод Ford во Всеволожске выставят на торги

Американский автоконцерн Ford намерен выставить на торги закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам министра, Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов. Об их возможных участниках господин Мантуров при этом не сообщил.

Напомним, в конце марта акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» приняли решение о реструктуризации своих производств в России. Начиная с июля завод Ford во Всеволожске будет закрыт.