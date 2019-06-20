Взятки за тюрьму привели в колонию

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николаю Баринову. Он обвинялся в получении взятки в размере 44,1 млн руб. при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». Подсудимый, признавший вину и сотрудничавший со следствием, получил 3,5 года колонии строгого режима и оштрафован на 950 тыс. руб., при том что в прениях прокуратура просила для него более мягкое наказание.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский районный суд огласил приговор по делу в отношении Николая Баринова, признав его виновным в получении взятки в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ в прежней редакции). Суд установил, что в июле 2007 года Баринов договорился с бывшим гендиректором ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктором Кудриным и директором ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым о получении откатов в размере 12% от суммы, перечисленной ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для строительства СИЗО. ОАО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗО «Кресты-2», а ООО «Петроинвест» — основным субподрядчиком. Деньги поступали сначала на счет ОАО ГСК, а затем переводились субподрядчику. В ходе трех передач, которые проходили с ноября 2007 по август 2008 года, Николай Баринов, по материалам дела, получил не менее 44,1 млн руб.

Оглашение приговора, как и все заседания по делу, проходило в тюремной больнице имени Гааза, расположенной в Ленинградской области.

В прениях прокуратура просила для фигуранта два с половиной года лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.

Адвокаты просили ограничиться сроком, который подсудимый уже провел за решеткой.

При задержании в ноябре 2017 года экс-замглавы ФСИН подозревался в получении взяток в размере 110 млн руб., при избрании меры пресечения ему предъявили обвинение в получении лишь 55 млн руб. Затем, к концу предварительного следствия, размер взятки уменьшился до 44,1 млн руб.

Защита Николая Баринова отказалась от детальных комментариев по делу, уточнив, что приговор был достаточно большим и мотивированным. «Теоретически обжаловать будем, но до получения приговора на руки говорить об этом сложно»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов.

Напомним, изначально своей вины Баринов не признавал. Прежний адвокат осужденного заявлял прессе, что его подзащитный «готов с открытым забралом дать честно все пояснения». 25 марта позиция экс-замглавы ФСИН поменялась: он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, назвав новые эпизоды и причастных к хищениям лиц. По некоторым данным, он давал показания против своего начальника — бывшего главы ФСИН Александра Реймера. В июне 2017 года тот был приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Суд признал его виновным в мошенническом хищении более 2,7 млрд руб., выделенных ФСИН из бюджета на электронные браслеты: цена на их закупку была завышена в несколько раз. В конце мая суд отказал Александру Реймеру в условно-досрочном освобождении.

Против самого Николая Баринова показания в рамках своего досудебного соглашения давал директор компании-субподрядчика ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков: из его обвинения эпизоды дачи взяток бывшему замглавы ФСИН исчезли. Руслана Хамхокова в марте этого года приговорили к пяти годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком за передачу взяток бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН Сергею Мойсеенко. В приговоре указано, что в период с 2010 по 2015 год он выплатил ему 388,5 млн руб.

Несколько дней назад Сергею Мойсеенко предъявили обвинение по делу и отправили под стражу до 13 августа. Это произошло сразу после оглашения оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве одного из кураторов строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. Следствие считало, что Сергей Мойсеенко подстрекал петербургского предпринимателя Сабира Садыкова к убийству. Бизнесмен Садыков, по версии следствия, узнал, что Николай Чернов собирает документы о различных ошибках, недочетах и хищениях при строительстве нового следственного изолятора «Кресты». На заседаниях Сергей Мойсеенко заявлял, что ему ничего не известно о взятках и хищениях при строительстве, свою вину фигурант полностью отрицает.

Марина Царева, Санкт-Петербург