В Краснодаре продолжается процесс по уголовному делу в отношении адвоката Михаила Беньяша, который после митинга 9 сентября 2018 года был доставлен в райотдел, а затем обвинен в нападении на оперативников. Защита настояла на допросе начальника отдела уголовного розыска Сергея Сахно, который рассказал, что его подчиненные встретили на улице и задержали адвоката. Господин Беньяш настаивает на том, что он находился в разработке полиции, против него, по его версии, была совершена провокация.

Ленинский суд Краснодара продолжает слушания по уголовному делу в отношении адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия и прокуратуры, после несанкционированного митинга 9 сентября 2018 года по пути в райотдел господин Беньяш ударил оперативника уголовного розыска Дмитрия Юрченко, а его напарника Егора Долгова укусил за плечо. На очередном заседании суд допросил начальника отдела уголовного розыска (УР) Сергея Сахно, который отдавал распоряжение о доставлении адвоката в отдел полиции. На вызове в суд Сергея Сахно настаивала защита, допрос свидетеля несколько раз откладывался, но в итоге получился не очень информативным.

Сотрудник полиции не ответил на большинство вопросов, сославшись на то, что после скандальных событий прошло много времени, а сам он крайне загружен работой.

Сергей Сахно сообщил суду, что 9 сентября 2018 года он отдал своим подчиненным Юрченко и Долгову распоряжение доставить адвоката Беньяша в отдел в связи с административным правонарушением, но подробности ситуации начальник УР не вспомнил. По словам свидетеля, оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ) в отношении адвоката не проводились, так как ОРМ не предусмотрены административным законодательством. Господин Сахно настаивал на том, что при розыске и доставлении адвоката оперативники применяли не ОРМ, а личный сыск. «Шли по улице, увидели и задержали» — так описал ситуацию начальник отдела УР Краснодара.

Господин Сахно сообщил суду, что не определял маршрут движения оперативников и не знал о местонахождении господина Беньяша.

Той же версии придерживаются и потерпевшие Егор Долгов и Дмитрий Юрченко, которые утверждают, что встретили господина Беньяша при патрулировании улицы и пригласили его проследовать в отдел.

Как ранее сообщал “Ъ”, Михаил Беньяш, давая показания суду, предложил свою версию происшедшего, заявив, что на самом деле, по его мнению, он незаконно находился в разработке правоохранительных органов и против него якобы была совершена провокация. Адвокат Беньяш пояснил “Ъ”, что накануне митинга ему звонил незнакомый сотрудник полиции с сообщением о том, что его автомобиль якобы находится в ориентировке. «Мой собеседник сообщил, что моя машина только что пересекла Яблоновский мост, из чего я сделал вывод, что человек имеет доступ к базе “Поток” и отслеживает мое передвижение,— пояснил “Ъ” Михаил Беньяш.— На следующий день на улице я заметил троих парней, которые “вели” меня, а сразу после этого меня “нашли” Долгов и Юрченко». При этом, по словам Михаила Беньяша, у полиции не было разрешения на проведение ОРМ в отношении него как специального субъекта — адвоката.

Анна Перова, Краснодар