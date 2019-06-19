Вопросам о коррупции в FIFA дали дополнительное время

Мишеля Платини освободили из-под стражи. Во вторник, 18 июня, чиновника FIFA задержали французские полицейские: как пояснил его адвокат, для дачи свидетельских показаний. СМИ предполагают, что он может стать фигурантом дела о коррупции — якобы за то, что Катар был избран хозяином Чемпионата мира 2022 года, Платини получил $5 млн. Какими последствиями может обернуться повышенное внимание к Платини правоохранительных органов? Выяснял Иван Якунин.

Официальной информации по этому делу очень мало: представитель Платини лишь оговорился, что у следователей были вопросы, как Франция получила право на проведение чемпионата Европы в 2016 году; а задержали его только для того, чтобы некие заинтересованные лица не смогли на него повлиять. В то же время французская прокуратура сообщила CNN, что чиновнику припомнили эпизод с чемпионатом мира, который должен пройти в Катаре. Бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков, который много лет проработал с Платини, сообщил «Ъ FM», что не поверил в виновность коллеги, но при этом сделал важную оговорку: «Для меня это было шоком. Я никак не мог поверить, что Платини мог каким-то образом быть причастным к коррупционным делам. Пока это просто рассуждения: раз арестовали такого человека, как Мишель Платини, значит, какие-то основания для этого были.

Но там, где есть закрытое голосование, существует возможность фальсификации результатов».

Есть в этой истории и политический подтекст: журналисты издания France Football утверждают, что Платини изначально хотел голосовать за США, но тогдашний президент Франции Никола Саркози поддерживал Катар якобы ради выгодных торговых контрактов. За неделю до голосования Платини пригласили в Елисейский дворец: на встрече присутствовали Саркози и бывший глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бен Хаммам — уроженец Катара, который неоднократно попадался на взяточничестве и был отлучен FIFA от любой футбольной деятельности. После этой встречи Платини изменил свое мнение, а спустя год глава FIFA Йозеф Блаттер перевел на его счет $2 млн.

Если эти данные подтвердятся, Саркози и другим аффилированным политикам придется понести ответственность, говорит член парижской палаты адвокатов Ольга Мельник: «Может происходить допрос всех заинтересованных лиц, сбор необходимых доказательств и документов. По поводу Никола Саркози можно предположить, что ввиду его статуса экс-президент Франции будет иметь доступ к досье, но не будет задержан. Между тем, нельзя исключать, что он в неких мошеннических делах был затронут. По некоторым эпизодам его освободили от подозрений, по некоторым — расследование еще продолжается».

Объявление Катара местом проведения ЧМ-2022 вызвало у болельщиков недоумение. Во-первых, там нет необходимой инфраструктуры, во-вторых, действует сухой закон. И главное, летом температура запредельная — футболистам играть практически невозможно. Правда, из-за проволочек сроки пришлось сдвинуть, и теперь турнир пройдет в ноябре-декабре. Но при остальных условиях, да еще и на фоне коррупционных скандалов, захотят ли рекламодатели вкладывать в него деньги?

«Ъ FM» задал этот вопрос главе компании «Телеспорт» Петру Макаренко, который занимался продажей прав на трансляцию чемпионата мира в России: «Я не вижу никакой связи. Когда начнется чемпионат мира, неважно где, — в Катаре или нет — все его будут смотреть, независимо от того, чем вся эта история закончится.

Если теоретически допустить, что турнир перенесут, это тоже ни на что не повлияет».

Между тем, рекламодатели — это только одна сторона медали: могут пострадать бизнес-интересы и тех, кто готовил страну к турниру. В строительство вложили $200 млрд — это рекордная сумма: в стране возводят не только стадионы, но и аэропорты, прокладывают железные дороги. Что будет, если все это окажется невостребованным? «Ъ FM» связался с частным гидом в Дохе Фиразом, который проводит экскурсии по новым объектам для спортивных делегаций. По его словам, все так увлечены работой, что вообще не отреагировали на новость о задержании Платини: «В Катаре реагируют так, как будто ничего не случилось. Не заметили даже этой новости. Стройка идет, метро уже вовсю работает. И люди сюда приехали работать и зарабатывать».

Как бы то ни было, задержание Мишеля Платини бросает тень на саму процедуру голосования. Есть основания ждать новых громких заявлений, хотя бы потому что в тот же день, когда Катар выиграл право провести чемпионат мира, принималось решение о том, где пройдет турнир в 2018-м.

О том, что Катар нечестно выиграл право на проведение футбольного турнира, писали и журналисты The Sunday Times год назад. Они отмечали, что главными конкурентами арабской страны были США и Австралия. Тогда некие чиновники якобы наняли бывших агентов ЦРУ и пиар-фирму, чтобы они распространили идею, что чемпионат мира не нужен их странам.