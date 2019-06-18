«Будет предпринята не одна попытка отобрать чемпионат у Катара»

Во Франции задержан бывший президент UEFA Мишель Платини по делу о выборе страны, принимающей Чемпионат мира по футболу 2022 года. Ранее Катар обвиняли в подкупе голосов в пользу своей заявки, а также в очернении конкурентов. По мнению французской полиции, Платини получил взятку в $5 млн, после чего помог шейхам Катара получить чемпионат мира. Очередной громкий скандал футбольному миру гарантирован. Cпортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов разбирался, отразится ли он и на российском футболе.

Сразу скажу: все, о чем на данный момент рассказывают нам СМИ, — это предположения. Факт только один: Платини задержан, и французские правоохранительные органы пытаются доказать, что бывший президент UEFA взял $5 млн в качестве взятки, чтобы помочь Катару получить чемпионат мира. Дальше представители прессы, в том числе французской, просто начинают складывать по кусочкам эту непростую головоломку и предполагать, куда приведет футбольный мир очередной виток коррупционного скандала.

Первый вопрос, который возникает в связи с этой историей: зацепит ли скандал Россию? Ведь в свое время нашу страну тоже обвиняли в том, что чемпионат мира попал к нам благодаря коррупции. Кремль эту ситуацию комментировать отказался. У футбольного эксперта Константина Клещева, который долгое время сотрудничал с французским изданием France Football, есть сомнения, что задержание Платини нас не затронет: «Мы уже провели чемпионат мира — все сказали, что блестяще провели и с организационной, и со спортивной, и с финансовой точек зрения.

Обвинения с нас были сняты. Джанни Инфантино сказал, что не было никакой коррупции, все было по-честному. Но кто его знает, как все это сейчас обернется.

А расследование в отношении Катара, конечно, будет продолжаться, потому что, как говорят, судьба чемпионата мира решилась на завтраке в Елисейском дворце, где присутствовали Никола Саркози, Платини и представители Катара. И там была многосторонняя договоренность, в которой фигурировали и какие-то экономические проекты, и чемпионат мира, и даже приобретение катарским бизнесом “Пари Сен-Жермен”».

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Но главный удар, конечно, придется по Катару. Попытка отобрать у этой страны чемпионат мира после задержания Платини будет предпринята, и, скорее всего, не одна. Но FIFA не пойдет на столь радикальные меры, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Я не думаю, что это будет иметь какую-то основу для того, чтобы отобрать чемпионат мира у Катара. Дело не в том, что там идет огромная работа. Просто для FIFA это будет грандиозным ударом по репутации, если что-то будет доказано. Будет очень мало шансов что-то изменить, если только не будет железного свидетельства коррупционного сговора, но тогда и Саркози, и Платини, и представители Катара должны сами на себя дать показания в данной ситуации».

Но если даже доказательств не будет совсем, определенные силы не перестанут пытаться лишить Катар чемпионата мира, считает футбольный эксперт Константин Клещев: «Отобрать чемпионат мира у Катара хотят очень многие, потому что и сроки неудобные, и условия непривычные. Катар — не футбольная страна, несмотря на то, что сборная стала чемпионом Азии. И англичане имеют точат зуб и на нас, и на катарцев, и американцы хотели в 2022 году провести чемпионат мира. Какие-то явные очень сильные подводные течения всколыхнули более или менее спокойную обстановку».

Еще одно совпадение связано с тем, что задержание Мишеля Платини произошло всего за несколько месяцев до завершения дисквалификации футбольного чиновника. После многочисленных судов и расследований он смог доказать свою невиновность в причастности к коррупционным схемам FIFA и UEFA. Но при этом Мишель все равно был отлучен от футбола на четыре года.