Патрик Шанахан покинет пост и. о. главы Пентагона 24 июня

Патрик Шанахан проработает в должности исполняющего обязанности министра обороны США до 23 июня включительно. С 24 июня полномочия и. о. главы Пентагона перейдут к Марку Эсперу, сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

О грядущей отставке господина Шанахана стало известно накануне, 18 июня. Он сам отказался от продолжения процедуры утверждения Конгрессом его кандидатуры на должность главы Пентагона.

Почему предыдущий министр обороны США не смог преодолеть разногласия с президентом, читайте в материале “Ъ”«Пентагонения на инакомыслящих».