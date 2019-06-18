Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, заявил в своем Twitter президент Дональд Трамп. Назначение господина Эспера стало возможным после того, как действующий и.о. Патрик Шанахан отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе.

«Я благодарю Пата (Патрика Шанахана.— “Ъ”) за его выдающуюся службу и объявляю о том, что министр армии Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он отлично справится с работой»,— заявил господин Трамп.

Министерство обороны США возглавляет министр обороны, который подчиняется непосредственно президенту. Выдвинутая президентом на пост главы Пентагона кандидатура должна быть одобрена в Сенате (верхней палате Конгресса США).

В мае 2019 года Дональд Трамп выдвинул Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Сам кандидат назвал выдвижение «большой честью» и пообещал «продолжать агрессивную реализацию национальной стратегии обороны» в случае, если его кандидатуру одобрит Сенат США. Ранее, с 2008 года, пост главы Минобороны США занимал Джеймс Мэттис. Объявляя о своем уходе, господин Мэттис сообщил Дональду Трампу, что тому следует подыскать себе другого главу оборонного ведомства, «чьи взгляды по поводу тех или иных проблем совпадают с вашими».

О том, как бывший глава Минобороны США не смог преодолеть разногласия с президентом Дональдом Трампом, читайте в материале “Ъ”«Пентагонения на инакомыслящих».