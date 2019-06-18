На медтехнику выписали рецепт

Минздрав опубликовал правила подачи заявок на субсидии для переоснащения федеральных онкологических медучреждений. Расходы нацпроекта «Здравоохранение» на эти цели в целом составят более 45 млрд руб., на них Минздрав планирует переоснастить не менее 45 медучреждений. По словам экспертов, обновление технической базы им необходимо, хотя ее состояние сейчас хуже в первичном звене.

Минздрав представил правила выделения федеральным бюджетом субсидий на переоснащение федеральных и автономных медучреждений, ориентированных на лечение онкозаболеваний,— проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» предусматривает переоснащение 45 таких медучреждений, в 2020–2021 годах Минздрав должен обеспечивать переоснащение по 15 учреждений на 14 млрд руб. в год, в 2022–2024 годах — по пять учреждений на 10 млрд руб. ежегодно. На субсидию смогут претендовать не только узкопрофильные больницы и клиники — критерием, кроме лицензии по профилям «онкология» или «детская онкология», будет являться наличие у больницы хотя бы 5% пролеченных пациентов с диагнозом «злокачественные новообразования».

Размер субсидии будет зависеть от числа таких пациентов в медучреждении и количества специализированных коек, а также от объема заявок других медучреждений. Закупки медоборудования будут проводиться по утвержденному Минздравом перечню — в него входят различные виды томографов, рентгеновское оборудование, ультразвуковые сканеры, оборудование для позитронно-эмиссионной томографии, ускорительные комплексы и гамма-камеры. При возможности выбора медорганизациям рекомендовано отдавать предпочтение отечественной технике. Впрочем, эта рекомендация Минздрава (подкрепленная законодательными ограничениями для госзакупщиков), по мнению гендиректора МЕДИТЭКС Андрея Виленского, на фоне активной локализации своих производств иностранными кампаниями будет иметь только ограниченный эффект. «Начиная с 2012 года все наиболее крупные поставщики медтехники, такие как Siemens, Philips, General Electric, начали процесс локализации производства в РФ, и теперь большая часть их продукции соответствует требованиям Минпромторга. Однако, как отмечает зампред комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Александр Смирнов, пока из формулы предоставления субсидии неясно, как будет решаться вопрос о сервисном обслуживании закупаемой техники.

С учетом состояния оборудования российских больниц и клиник новые закупки медтехники будут очень востребованы, говорит председатель координационного совета общественной организации «Движение против рака» Николай Дронов. «Оснащение онкологических медцентров началось еще в 2009 году, и при сроке работы в восемь-десять лет часть этой техники постепенно выходит из строя»,— говорит он. В то же время, по словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы по лучевой и инструментальной диагностике и Минздрава по ЦФО Сергея Морозова, техническое обеспечение всех основных онкологических центров страны достаточно высокое и в первую очередь закупки оборудования необходимы для медучреждений первичного звена. «Фокус профильной федеральной программы — профилактика и грамотная маршрутизация пациентов, которая невозможна без, например, цифровых маммографов, которых как раз не хватает»,— говорит он. Отметим, что федеральный проект включает и закупки медтехники в региональные поликлиники в 2020–2024 году — на 115 млрд руб., однако на эти деньги планируется переоборудовать уже не менее 400 медучреждений.

Анастасия Мануйлова