Гостиницы не дождались иностранцев

Резкий рост оборота рынка туристического размещения, который наблюдался в последние два года благодаря чемпионату мира по футболу, оказался временным фактором. По итогам 2019 года этот показатель вырастет лишь на 6,4%, что почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Росту рынка мешает нехватка иностранных гостей: основными постояльцами в отелях и съемных квартирах продолжают оставаться россияне.

По итогам 2019 года оборот российского рынка туристического размещения, куда входят отели, квартиры для краткосрочной аренды и такие альтернативные варианты, как хостелы и кемпинги, может составить 345,1 млрд руб., увеличившись на 6,4% относительно показателя прошлого года, прогнозирует Euromonitor International. По сравнению с 2018 годом динамика роста замедлилась почти в два раза: тогда оборот за год вырос на 11,7%, до 324,4 млрд руб. Старший консультант EHL Advisory Services Пьер Вербеке напоминает, что высокая динамика 2018 года во многом связана с проведением в России чемпионата мира по футболу.

По прогнозам Euromonitor, развитие в России рынка туристического размещения в дальнейшем будет достаточно консервативным. Так, в 2020 году его оборот может увеличиться на 5,8%, до 365 млрд руб., в 2021 году — на 5,9%, до 386,4 млрд руб., в 2022 году — на 5,5%, до 407,6 млрд руб., в 2023 году — на 5,2%, до 428,9 млрд руб. Рост рынка в целом, по мнению господина Вербеке, сдерживает его ориентированность на внутренний спрос. По данным Euromonitor, в 2018 году россияне обеспечили 68,2% от общего оборота рынка. «Страна ощущает последствия санкций со стороны ЕС и США (это повлияло на внешний турпоток.— "Ъ")»,— указывает Пьер Вербеке. Но не все консультанты настроены пессимистично: замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова, напротив, ждет, что в ближайшие два-три года можно ожидать возврата гостей, впервые посетивших Россию в период чемпионата.

Наиболее капиталоемким остается сегмент классических отелей. По данным Euromonitor, в 2019 году оборот этого рынка может достичь 294,8 млрд руб., увеличившись на 6,8% относительно 2018 года. В 2020–2021 годах рост составит по 6%, до 333,8 млрд руб. и 354 млрд руб. соответственно. В 2022–2023 годах динамика замедлится до 5,6% (до 374 млрд руб.) и 5,3% (до 394,1 млрд руб.). Другие форматы размещения, по расчетам Euromonitor, также будут показывать небольшой рост: сегмент краткосрочной аренды квартир, оборот которого в 2019 году может составить 9,4 млрд руб., увеличившись на 7,1%, в 2020 году вырастет на 6%, до 10 млрд руб.

Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко указывает, что сейчас в стране 64,7 тыс. номеров в брендированных гостиницах. По ее словам, если в период всплеска открытий в 2017–2018 годах на рынок вышло суммарно 8,3 тыс. новых номеров, то до конца 2024 года выйдет лишь 16,7 тыс. «Даже если проект заявлен, вероятность его реализации отнюдь не гарантирована: отсутствие радикальных улучшений в экономике страны заставляет гостиничных инвесторов смещать планируемые даты запуска строительства заявленных проектов на более поздние сроки»,— замечает госпожа Усенко. Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер считает, что потенциал роста средней загрузки сейчас есть у Санкт-Петербурга и других регионов: в Москве показатель и так держится на достаточно высоком уровне. Она не исключает, что в городах, где гостиничное предложение было перенасыщено на фоне прошлогоднего чемпионата, средняя стоимость размещения постепенно будет снижаться.

Александра Мерцалова