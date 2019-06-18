Девелоперы настраиваются на эскроу-счета

Застройщики Воронежской области отреагировали на возможность отсрочки перехода на новую схему финансирования с использованием эскроу-счетов с 1 июля на 1 октября, которую сначала допустили, а потом опровергли представители Минстроя. Участники местного рынка говорят, что это «нужная мера», которая помогла бы им в активный строительный сезон завершить часть домов по старым правилам, получая деньги от дольщиков напрямую. Но и девелоперы, и представители отраслевых организаций сомневаются, что сроки в итоге скорректируют.



Предположение о возможном переносе по решению Минстроя перехода к проектному финансированию жилищного строительства на 1 октября 2019 года сделали участники совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева 11 июня. По существующему плану реформы рынка, застройщики лишатся возможности получать деньги дольщиков напрямую с 1 июля.

Их средства будут зачисляться на специальный банковский эскроу-счет, а получить их можно только после сдачи жилья. Работы при этом должны финансироваться за счет кредитов.

Исключением станут объекты, построенные к 1 июля более чем на 30% и распроданные более чем на 10%. Но господин Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября. Это должно позволить большинству девелоперов продолжить работу по договорам долевого участия, так как продать 10% квартир несложно, а чтобы довести степень готовности дома до 30%, у застройщика будет целый строительный сезон.

Впрочем, впоследствии замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что ведомство не планирует сдвигать сроки перехода. «С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», — сказал господин Стасишин на селекторном совещании с регионами.

Опрошенные “Ъ-Черноземье” участники строительного рынка Воронежской области отметили, что перенос сроков помог бы им за лето довести до 30% готовности значительную часть объектов, которые потом завершались бы по старой схеме финансирования. Так, директор по организационному развитию воронежского застройщика «Инстеп» (работает также в Липецке и Курске) Денис Захаров пояснил, что перенос был бы «позитивной новостью для большинства застройщиков».

«Разумеется, все, зная про дедлайн 1 июля, пытались успеть довести до трети готовности максимум объектов. Но производственные программы у всех разные, и к тому же такое ускорение удается только с помощью дополнительных затрат, — рассказал „Ъ“ господин Захаров. — Перенос сроков позволит застройщикам за лето при меньших финансовых вложениях довести уже начатые дома до нужной степени готовности и спокойно продолжить работать по старым нормам закона». «Нельзя сказать, что перенос сроков как-то драматично изменит положение на рынке, но это будет более удобная ситуация, она позволит сэкономить деньги для отрасли. Хочется надеяться, что пожелания бизнеса учтут», — добавил управленец.

Он отметил, что «Инстеп» уже начал работу по открытию эскроу-счетов: «Мы по объектам, где знаем, что не успеем достигнуть готовности в 30%, уже ведем конструктивную работу с банками по открытию эскроу-счетов. Многие участники рынка в регионе, по нашей информации, уже начали работать с проектным финансированием».

«Конечно, такая отсрочка нужна, и девелоперам этого хочется. Но мы понимаем, что позиция министерства по дедлайну жесткая, изменений, скорее всего, не будет, — сказал “Ъ-Черноземье” глава воронежской строительной группы «Развитие», депутат облдумы Сергей Гончаров. — Все новые проекты мы уже готовим под 100%-ное финансирование по эскроу».

Глава союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и вовсе считает, что отсрочка застройщикам не нужна. Он призвал их «сохранять стабильность» и «не создавать иллюзию, что по новым правилам строить не будут». «Никакого коллапса на строительном рынке региона нет. Я думаю, что и самим строителям выгоднее не будоражить рынок, а, наоборот, сохранить доверие клиентов и спрос. А также не делать медвежьих услуг области, чтобы не создалось впечатление, что мы не справимся, — заявил “Ъ-Черноземье” господин Астанин. — Большинство крупных строительных компаний успевают к 1 июля подтвердить 30% готовности и 10% дольщиков по начатым проектам. Они спокойно продолжат достраивать дома по старым правилам».

Господин Астанин считает, что благодаря этому «переход получится достаточно плавным»: «У рынка есть задел из уже полученных разрешений на строительство. Девелоперы понимают, что уже где-то к 2021 году они полностью перейдут на новые условия работы. Но кто-то уже сегодня начал работать по ним, взаимодействовать с банками. Было очень жестко заявлено, что никаких переносов не будет. Все это восприняли как решение, которое не подлежит пересмотру».

Ранее и губернатор Воронежской области Александр Гусев также предупреждал девелоперов, что «отсрочек не будет», и советовал им «думать в первую очередь о том, как вписаться в новую систему финансирования, а не о получении прибыли».

Сергей Калашников