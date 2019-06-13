Минстрой отрицает перенос сроков отказа от строительства по ДДУ

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство не планирует отодвигать на 1 октября переход к проектному финансированию жилищного строительства для большинства застройщиков. О возможном переносе срока “Ъ” рассказал участник совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое состоялось 11 июня.

«С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности»,— сказал господин Стасишин на селекторном совещании с регионами по переходу на проектное финансирование (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, что 11 июня господин Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не подпасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября. По словам участника совещания, фактически это позволит большинству девелоперов продолжить работу по договорам долевого участия (ДДУ).

Ранее предполагалось, что с 1 июля средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансироваться строительство будет за счет кредитов. В апреле правительство РФ выпустило постановление, согласно которому исключением станут объекты, построенные более чем на 30% и распроданные более чем на 10%.

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