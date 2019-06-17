Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Mi 9T будет доступен в России начиная с 28 июня по цене от 25 990 руб. Устройство оснащено процессором Qualcomm SnapdragonTM 730, 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с выдвижным модулем и основной 48-мегапиксельной тройной камерой. Mi 9T поступит в продажу 18 июня в официальном онлайн-магазине Mi.com, а с 28 июня смартфон можно будет приобрести в розничных сетях, в сети магазинов Mi Store и также у розничных партнеров Xiaomi. Цены на смартфон составят 25 990 руб. (версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ) и 28 990 руб. (версия 6 ГБ + 128 ГБ).

Одновременно компания представила три модели «умных» телевизоров с диагоналями 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов. С 25 июня в продаже появятся Mi TV 4A 32”, Mi TV 4S 43” и Mi TV 4S 55”. Представляя их, вице-президент по международному развитию Mi TV Джанет Цзенг заметила, что эти модели — символ «искренней преданности» российскому рынку. Телевизоры появятся в продаже с 25 июня. Цены будут начинаться от 11 990 руб.

Компания также представила новую модель своего бестселлера — фитнес-браслета Mi Band, на этот раз с цветным дисплеем, и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Продажи наушников начнутся 28 июня, браслета Mi Band 4 — 9 июля.

О том, как компания развивается в России, читайте в публикации “Ъ” «Xiaomi прозванивает регионы».

Филипп Ночевка