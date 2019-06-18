Ненайденную взятку расписали постатейно

В Нижегородском райсуде допросили Иосифа Дрица, обвиняемого в посредничестве в передаче в 2014 году взятки в виде 44 млн руб. наличными «неустановленным должностным лицам» из Главного следственного управления (ГСУ) УМВД области. Обвиняемый дал показания против своего подельника, бывшего начальника тыла нижегородской полиции Ихтияра Уразалина, и расписал всю «смету» взятки, которую должны были поделить между руководством областного управления МВД и прокуратуры. Арестованный Уразалин считает, что приятель Дриц его оболгал и намерен вызвать несколько свидетелей защиты.

По уголовному делу в отношении бывшего начальника тыла главного управления МВД по Нижегородской области Ихтияра Уразалина допросили второго обвиняемого, директора авторынка «Московский» Иосифа Дрица. Напомним, Ихтияра Уразалина и Иосифа Дрица обвиняют в посредничестве при передаче этой взятки. Деньги в сумме 44 млн руб. были изъяты в качестве вещдоков в 2012 году по уголовному делу о незаконной банковской деятельности Максима Осокина и почти два года хранились в полицейском главке. В апреле 2014 года дело было переквалифицировано на более мягкую статью и прекращено по амнистии, а изъятые мешки с наличностью возвращены Максиму Осокину под расписку. В процессе над Ихтияром Уразалиным и Иосифом Дрицем Максим Осокин рассказал, что вывез из нижегородского управления набитые бумагой и кирпичами мешки, оставив большую часть денег в качестве взятки за прекращение уголовного дела, возврат вещдоков и разблокировку счетов подконтрольных фирм.

В ходе допроса Иосиф Дриц рассказал, что с Ихтияром Уразалиным познакомился в конце 2011 года в бильярдном клубе «Бермудский треугольник» через бывшего тыловика Анатолия Коротаева. Между ними сложились товарищеские отношения, мужчины бывали друг у друга на работе. А в конце марта 2014 года на Иосифа Дрица через общих знакомых вышел Максим Осокин, попросив помочь с прекращением возбужденного против него в 2012 году уголовного дела, снятием ареста со счетов подконтрольных фирм, возвратом изъятых денег и долговых расписок от совладельца фирмы «Луидор». «Осокин знал, что я дружу Уразалиным, и поэтому попросил меня помочь. Сказал, что готов оплатить эти услуги. Я взялся переговорить с Уразалиным. Он приехал ко мне в офис на Верхневолжскую набережную, и я ему в двух словах рассказал об этих проблемах. У Осокина порядка 120–150 млн руб. на счетах зависли, еще 44 млн изъяли при обысках», — рассказал в суде Иосиф Дриц.

По его показаниям, тыловик полиции взял время подумать и через день снова приехал с предложением: закрыть уголовное дело по амнистии и разблокировать счета, если Максим Осокин «всю сумму в 44 млн оставит на месте», то есть в здании полиции, где эти деньги хранились почти два года с момента их изъятия. Дело против Осокина было на контроле у начальника областного управления МВД Ивана Шаева. По словам Иосифа Дрица, на второй встрече Ихтияр Уразалин обрисовал ему общую «смету расходов»: 10 млн руб. из изъятых средств должны были достаться генералу Шаеву, вторые 10 млн — руководству регионального Главного следственного управления МВД — генералу Александру Пильганову и его заместителю Альберту Витушкину, еще 10 млн — тогдашнему заместителю прокурора области Евгению Денисову. «Потом, со слов Ихтияра Маратовича, еще какой-то куратор из Москвы появился. Себя Уразалин тоже не забыл, и меня обещал не забыть. Я еще внутренне удивился: как можно 40 млн разделить на семь человек, и чтобы каждому досталось по "десятке"? Было смешно, но я промолчал», — рассказал в суде Иосиф Дриц. Когда он передал условия Максиму Осокину, тот «выпал в осадок» и рассказал посреднику, что ранее уже отдал 10 млн руб. в ГСУ Альберту Витушкину через бывшего начальника управления по налоговым преступлениям Сергея Захарова и «какого-то мужика из следствия» (речь идет о бывшем начальнике следственной части ГСУ Владимире Воликове, которого также обвинили в посредничестве и сейчас судят в Советском райсуде. — “Ъ-Приволжье”).

Максим Осокин, по показаниям Иосифа Дрица, на очередной встрече попросил зачесть ранее переданные 10 млн руб., но при дальнейшем выяснении этого вопроса Ихтияр Уразалин передал переговорщику, что обнальщик должен сам решать этот вопрос с теми, кому он отдал эти деньги. Обвиняемый Дриц рассказал, что начальник тыла «буквально в течение 15 минут» по телефону организовал встречу адвоката Сергея Зверева с Альбертом Витушкиным. Защитник Максима Осокина 2 апреля 2014 года под конец рабочего дня приехал к центральному входу в полицейское управление, где его встретили и проводили к начальнику следственной части ГСУ, который объяснил процедуру прекращения уголовного дела по амнистии. Господин Дриц в это время ждал в своей машине под окнами полицейского главка, а потом отвез удовлетворенного встречей адвоката на площадь Минина, где того ждал Максим Осокин. «7 апреля Максим появился, сказал, что через меня вопрос решать не будет, и потом пропал. С Уразалиным мы больше в этот период на связь не выходили. Мне показалось, что он игнорирует мои звонки по какой-то причине. Где-то в середине мая, в воскресенье, я подъехал к его дому, хотел с ним решить вопрос по линии ГАИ с открытием регистрационных центров. Уразалин вышел из подъезда, и мы с ним у шлагбаума коротко переговорили. Заодно он рассказал мне, что вопрос с Осокиным они решили сами, без моего участия, и 10 млн ему все же зачли. После этого я Ихтияра Маратовича не видел года два», — рассказал Иосиф Дриц.

В 2017 году знакомый бывший оперативник предупредил несостоявшегося посредника, что его скоро вызовут на допрос в УФСБ, где есть какие-то записи. Максим Осокин скрытно записывал переговоры с господином Дрицем на диктофон, эти записи также изучались в суде. Рисовавший для обнальщика на листе бумаги «смету» распределения наличных денег Иосиф Дриц подтвердил, что на этой записи под названием «ответственный» он имел в виду именно Ихтияра Уразалина, а под именем Витольд фигурировал Альберт Витушкин. Инициалами АВП посредник назвал Александра Пильганова, а «первым лицом» — генерала Шаева. Однако досудебное соглашение, по которому переговорщик Дриц обещал помочь в изобличении фигурантов-взяточников, прокуратура с ним расторгла. Вопрос о причинах расторжения был снят судом.

Добавим, что официально в СК еще не установили, кто именно в 2014 году получил взятку из изъятых денег-вещдоков: материалы в отношении «неустановленных лиц» были выделены в самостоятельное расследование. Ихтияр Уразалин уверен в том, что Иосиф Дриц его оговорил под давлением сотрудников ФСБ и что уголовное дело против них сфабриковано. Бывший первый заместитель начальника ГСУ Альберт Витушкин, которого ранее допросили в качестве свидетеля, утверждал, что события преступления вообще не было. Он говорил, что с адвокатом Зверевым в своем кабинете не встречался и вообще не знает такого человека, личных указаний следователю о прекращении «дела Осокина» не давал, а амнистированный в апреле 2014 года обнальщик, очевидно, вывез из здания УМВД опечатанные мешки с деньгами. Следствие спустя годы нашло только пустые инкассаторские мешки в подвале арендованного дома господина Осокина. Его самого недавно осудили на 15 лет заключения за создание преступного сообщества обнальщиков с миллиардными оборотами.

Судебные слушания продолжатся 26 июня: защита Ихтияра Уразалина намерена вызвать на допрос нескольких свидетелей.

Роман Кряжев