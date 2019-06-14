СК проверит данные об угрозах в адрес главы счетной платы Красноярского края

Следственные органы проведут проверку данных об угрозах, поступающих в адрес главы счетной платы Красноярского края Татьяны Давыденко. Об этом «Ъ» сообщили в краевом управлении СК РФ. «Проверка проводится по обращению самой Татьяны Давыденко. Кроме этого, будет проверены данные в видеообращении дочери Татьяны Давыденко – Марии», - уточнили «Ъ» в управлении.

Накануне Мария Давыденко разместила в соцсетях видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Она рассказала о давлении на семью и угрозах, которые поступают в адрес Татьяны Давыденко после отчета счетной платы о нарушениях в сфере лесного хозяйства Красноярского края. О ситуации в лесной отрасли региона Татьяна Давыденко ранее рассказала в интервью журналисту Андрею Караулову.

Оксана Павлова