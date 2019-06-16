Курские выборы теряют интригу

КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами на выборы губернатора Курской области. Ими, вопреки заявлениям, стали не депутаты Госдумы Николай и Сергей Ивановы, имевшие перспективы побороться за выход во второй тур с действующим врио губенатора Романом Старовойтом, а выдвиженцы образца 2014 года Владимир Фирсов и Владимир Федоров. Оппозиция заявляет, что «Единая Россия» не дала бы ресурсным противникам врио губернатора преодолеть муниципальный фильтр, поэтому речь идет о вынужденном компромиссе. Эксперты отмечают, что такой выбор кандидатов может девальвировать победу основного кандидата Романа Старовойта, которую считают предопределенной.

Курское отделение ЛДПР на сегодняшней партконференции выдвинуло кандидатом в губернаторы региона депутата облдумы Владимира Федорова. Голосование, согласно уставу, проходило за утвержденную на днях высшим политсоветом кандидатуру. В конце мая основным кандидатом назывался депутат Госдумы Сергей Иванов. В региональном отделении отдельно подчеркивали, что кандидатура господина Федоров представлена на рассмотрение политсовета по формальным основаниям, но в итоге именно она оказалась утверждена руководством и поддержана делегатами конференции.

Днем ранее со своим кандидатом определились и в курском обкоме КПРФ. Там в качестве кандидата долгое время рассматривали депутата Госдумы Николая Иванова, но конкретных заявлений на этот счет не делали. Вчера на внеочередной конференции в губернаторы был выдвинут уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов. Оба выдвиженца от оппозиции уже участвовали в губернаторских выборах в 2014 году, победителем которых был прежний губернатор Александр Михайлов. Тогда коммунист набрал 11,7%, а либерал-демокарт – 10,3%.

«Решение принимал высший совет, наверное, они взвесили за и против», – сказал “Ъ” Владимир Федоров, добавив, что рассчитывает на второй тур: «В прошлом году “Единая Россия” также все согласовала в местах, где потом победила оппозиция». Представления, как набрать необходимые для прохождения фильтра 214 подписей муниципалов, у господина Федорова пока нет. «Мы обзвонили 35 наших депутатов, они точно готовы. А дальше будем ездить, разговаривать. Мне никто ничего не обещал», – резюмировал он.

Курские единороссы не скрывали, что не хотят пускать на выборы Сергея Иванова. «До последнего звучала его фамилия, и мы не стеснялись сказать, что относимся к нему крайне негативно как к человеку, управленцу, специалисту», – сказал собеседник “Ъ” в руководстве отделения. От депутата требовали извинений за недавнее выступление в Госдуме, во время которого он подверг местное заксобрание резкой критике. Господин Иванов в ответ обвинял единороссов в непрофессионализме, но признавал, что без помощи «Единой России» попасть на выборы невозможно. Сегодня депутат не ответил на звонки “Ъ”.

Второй секретарь курского обкома КПРФ Александр Анпилов напомнил, что после прошлой губернаторской кампании из «Единой России» было исключено восемь муниципальных депутатов, которые отдали подписи за выдвижение бывшего вице-президента РФ Александра Руцкого. «У нас коммунистов всего 70. Еще есть 168 самовыдвиженцев, половина из которых – члены “Единой России”. Поэтому вопрос стоял так: или мы участвуем в выборах, или нет. Если бы нам дали преодолеть фильтр, то кандидатом однозначно стал бы Иванов».

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт заявил о готовности баллотироваться от единороссов еще в феврале. «Выборы на всех уровнях показывают, что куряне больше всего доверяют “Единой России”, партии, которую поддерживает президент», – заявил он в своем Instagram после выдвижения. При этом господин Старовойт подчеркнул, что «никогда не состоял в партиях и был далек от политики». Ранее он говорил “Ъ”, что не собирается помогать своим оппонентам с муниципальным фильтром, и призывал провести «образцово-показательные выборы».

Традиционно уступающая в регионе «Справедливая Россия» изначально не обозначала амбиций. Конференция рег ионального отделения партии пройдет 22 июня, кандидат в губернаторы от партии уже известен – им будет депутат городской думы Железногорска Николай Карцев.

По мнению политолога Владимира Слатинова, команда Романа Старовойта хочет добиться на выборах результата не ниже его рейтинга – порядка 80%. «Соответственно, им нужны абсолютно технические фигуры, которые были предоставлены системными партиями. Участие в гонке кандидатов 2014 года карнавализирует весь процесс. Победа над такими кандидатами девальвирует победу Старовойта с точки зрения легитимности и эффекта»,– предположил господин Слатинов.

Андрей Прах