Кандидат, при всем уважении

Курское региональное отделение «Единой России» может отказаться помогать депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Иванову собирать подписи для преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора. Единороссы обиделись на критику со стороны господина Иванова, прозвучавшую в адрес регионального парламента и его лидеров с трибуны Госдумы несколько месяцев назад. Они ждут от Сергея Иванова «прилюдного покаяния». Сам депутат не видит оснований для извинений, но признает, что без помощи правящей партии собрать нужное количество подписей невозможно. Эксперты уверены, что решение о допуске на выборы ресурсного кандидата будут принимать в Москве, а не в Курске.



Как рассказал “Ъ-Черноземье” высокопоставленный собеседник в руководстве курской «Единой России», на одном из последних заседаний президиума политсовета был поднят вопрос о муниципальном фильтре — кому из выдвиженцев нужна помощь со сбором подписей. Несмотря на предварительный характер обсуждения, партийцы сразу выразили сомнение в необходимости помогать депутату Госдумы Сергею Иванову, которого планирует выдвинуть ЛДПР. Их задело его недавнее выступление в Госдуме, в ходе которого он обрушился с критикой на курский парламент. «На наш взгляд, он допустил некорректное поведение. Пусть прилюдно покается и попросит помощи. Иначе мы не будем ему подписи давать. Любой другой кандидат от ЛДПР — пожалуйста, но только не Иванов», — сказал собеседник “Ъ-Черноземье”. Он добавил, что пока речь идет о кулуарной договоренности.

Вчера по итогам второго этапа партийной конференции курское реготделение «Единой России» выдвинуло кандидатом на сентябрьские выборы губернатора врио главы области Романа Старовойта.

В ходе тайного голосования его поддержали 229 делегатов из 257. Пока среди его конкурентов назывался лишь Сергей Иванов от ЛДПР, коммунисты и представители иных известных в регионе партий своих кандидатов еще не заявили.

Напомним, 12 марта на «пятиминутке» в Госдуме Сергей Иванов раскритиковал работу курского парламента, который накануне рассматривал вопрос об увеличении избирательного фонда кандидатов в губернаторы. «Государственную думу показывают с разных ракурсов: кто-то стаканчик жует, кто-то соседу в ухе ковыряет. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, чем живут наши регионы и какие острые вопросы волнуют их там, на местах», — предварил он свой разбор. После этого депутат включил отрывки видеозаписи заседания и начал едко их комментировать. Так, он высмеял утверждение вице-спикера Александра Кичигина о том, что дополнительные деньги пойдут «на поддержку избирателей», которые будут собирать подписи и работать в сетях, а также слова главы облизбиркома Галины Заики, объяснившей увеличение бюджетов затратами на сбор подписей и «чтобы вы потом не говорили о левых деньгах и административном ресурсе».

Это что, услуги нотариуса так подорожали или они продают свои подписи? Не является ли это банальным подкупом избирателей?» — возмутился Сергей Иванов.

Также парламентарию не понравилось обсуждение федеральных поправок о дополнительных выплатах к пенсии: курские депутаты запутались, какое чтение данный законопроект прошел в Госдуме. «Когда мы отправляем законопроекты в регионы, мы чего ждем, вот такого обсуждения? Нам не нужна профанация. Вот это все — результат однопартийной системы, которая вернулась, хотя у нас давно многопартийность. Мораль легко уразуметь: зачем к нам в Курск пришел медведь?» — резюмировал Сергей Иванов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил его за креатив, однако призвал «учиться политической культуре»: «Они ведь не могут нам ответить. Все это было вырвано из контекста. Необходим открытый диалог, политика под сукном к добру не приводит».

Глава курского реготделения «Единой России» Владимир Иванов подтвердил, что партийцы обсуждали перспективу помощи кандидатам, но «персонально по Иванову вопрос пока не стоял». «Было возмущение его выступлением, потому что он действительно вырвал некоторые слова из контекста. Обида, конечно, есть. Но еще неизвестно, выдвинут его или нет. Если он обратится к нам — обсудим, помогать или нет», — резюмировал господин Иванов.

ЛДПР еще официально не выдвинула господина Иванова на выборы губернатора, однако решение об участии депутата в гонке едва ли будет пересмотрено: сегодня высший совет партии должен утвердить его кандидатуру, а 16 июня состоится региональная конференция. Глава курской ячейки ЛДПР Владимир Федоров не стал комментировать настроение единороссов, заверив, что «никто ни перед кем извиняться не станет»: «Решат дать подписи — дадут, не дадут — ну и не надо».

Сам Сергей Иванов признал, что без помощи «Единой России» преодолеть муниципальный фильтр, который на губернаторских выборах составляет 6%, невозможно. «Это может сделать только кандидат от этой партии. Даже если кто-то из муниципальных депутатов не захочет отдавать подпись, то ему придется проявить гражданскую позицию, чтобы поступить не по партийной дисциплине, а по совести. А с ней, как показывает практика, большие проблемы. Что ж, если единороссы руководствуются таким подходом, то это говорит об их неполном профессиональном соответствии. Мне абсолютно не стыдно за выступление, в котором я показал всей стране, как они относятся к принятию федеральных законов. Я ничего не прибавил и не убавил», — сказал депутат.

Он предположил, что эта ситуация может быть лишь поводом, чтобы «выполнить установку». «Мне извиняться не за что, это они должны извиниться перед жителями Курской области», — резюмировал депутат.

Политолог Владимир Слатинов напомнил, что депутат Сергей Иванов является ресурсным политиком и вопрос о прохождении им муниципального фильтра будет решаться не на региональном уровне. «Если курским единороссами скажут помочь Иванову, они, конечно, могут выдвинуть какие-то условия, попытаться защитить свою честь. Не исключаю, что кулуарно даже прозвучат какие-то слова сожаления в ответ. Но вопрос о противниках Старовойта будет решаться точно не здесь. Если на федеральном уровне достигнуто некое соглашение об участии Иванова, особенно учитывая его текущую пассивность, вряд ли кто-то будет спрашивать курских единороссов. С другой стороны, они всегда могут занять позицию “мы не помогаем, но и не мешаем”», — считает эксперт.

Андрей Прах