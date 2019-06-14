Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев. Об этом он сообщил в интервью в программе «Осторожно, Собчак!». «Его звали Максим. С фамилией не уверен, что я точно все запомнил. Но, если не ошибаюсь, Уметбаев. Собственно, Максим Маратович. У него в кабинете стоит гигантский диплом за изъятие 57 кг»,— сказал господин Голунов в ответ на вопрос, помнит ли он, как звали этого оперативника.

«Мне сказали: сейчас мы пойдем на дактилоскопию катать пальчики. Я сказал — без адвоката никуда не пойду. Хотите, можете тащить меня. И в этот момент один из оперативников не выдержал и ударил меня два раза кулаком в висок. Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь»,— рассказал журналист.

В ответ на вопрос, кто мог быть заказчиком такого дела, Иван Голунов привел два варианта. Первый — фигуранты расследования о микрофинансовых организациях. «У меня недавно выходила история про людей из Латвии и разных высокопоставленных чиновников из России, которые связаны с бизнесом микрокредитов под залог недвижимости. Эта заметка вышла. Но там люди странные, они могли обидеться»,— сказал он. Второй вариант, по версии Ивана Голунова, это фигуранты расследования о похоронном бизнесе — люди из УФСБ по Москве и Московской области. Во время этого расследования журналисту поступали угрозы.

Иван Голунов сообщил о панических атаках после освобождения. «Первые две ночи я провел у знакомых, но мне не хватало своей квартиры. Комфортно, но я опасаюсь, какой-то есть нерв на эту тему. У меня, у близких мне людей случились панические атаки»,— сказал он.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а господин Колокольцев 11 июня принял решение о прекращении дела Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны более 540 человек.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О том, как Владимир Колокольцев поставил точку в деле Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.