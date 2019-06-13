Хакеры вдохнули «новую жизнь» в Twitter Дмитрия Медведева

Twitter Дмитрия Медведева взломали. Речь идет об англоязычном аккаунте премьер-министра. Днем, 12 июня, там появились сообщения с бессмысленным набором букв на латинице в ответ на твит посла Ирака в Москве Хайдара Хади. Впрочем, среди букв оказалось и несколько слов на английском — очень, муженек, поздравляю и огурец. Но доступ к Twitter быстро восстановили, сообщили агентству «РИА-Новости» в пресс-службе Дмитрия Медведева.

Аккаунты высокопоставленных политиков в социальных сетях подвержены большему риску, чем страницы рядовых пользователей, но дополнительной защиты от взломов у них все равно нет, говорит генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «У всех аккаунтов в социальных сетях одинаковая система безопасности.

Нет каких-то привилегированных пользователей, которые защищены сильнее других.

Поэтому взломать могут и обычную домохозяйку, и серьезного политика, и известного шоумена. Но все же аккаунты крупных людей чаще подвергаются нападению и попытке взлома. Здесь мы с вами не можем знать, к какой почте привязана соцсеть, поскольку это уже дело самого пользователя. То есть это может быть и обычная почта и, если это политик, какой-то государственный сервер. Если мы говорим об аккаунте Медведева, вряд ли он регистрировался сам, скорее всего, это делала администрация».

Аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter уже взламывали пять лет назад. Тогда в соцсети появились сообщения о его отставке и слова о том, что ему стыдно за действия правительства. А годом ранее злоумышленникам удалось получить доступ к аккаунту премьер-министра в соцсети «ВКонтакте». Впрочем, при взломе страницы в интернете хакеры вряд ли могут получить какую-то другую информацию. Телефон и электронная почта, к которой привязан аккаунт, находятся в безопасности, говорит технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков: «Бывают случаи, когда похищаются или подбираются пароли из какого-то источника, и дальше на почте и в Twitter стоит одна и та же защита. Но в принципе это никак не связано, и получить доступ к Twitter вы сможете при любом раскладе».

По подсчетам ТАСС, в общей сложности на аккаунты Дмитрия Медведева в Facebook, Instagram, Twitter и «ВКонтакте» подписаны 12 млн человек.

Юлия Грицай