Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год. «Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%»,— ответила вице-премьер России Татьяна Голикова на вопрос корреспондента «Известий» о том, есть ли в данной области положительная динамика.

По словам госпожи Голиковой, значительную часть тех, кого можно назвать бедными, составляют семьи, имеющие детей, особенно многодетные. Так, 51% из них находится за чертой бедности.

Среди субъектов России на первом месте находится Республика Тыва с 40,5% населения. Также наблюдается неблагополучная ситуация в Республике Кабардино-Балкария и в Республике Ингушетия.

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб.

Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Падение происходило на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году рост был 0,1%. Всего с 2013 года падение доходов, по новой методике Росстата, составило 8,3%, а по старой — 10,9%.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».