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Топ-10 регионов по падению объема ввода жилья

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7
Место Регион Объем ввода жилья за январь—апрель 2019 года (тыс. кв. м) Изменение относительно аналогичного периода 2018 года
1 Санкт-Петербург 308 -61%
2 Республика Дагестан 148 -47%
3 Томская область 72 -45%
4 Республика Крым 70 -42%
5 Самарская область 274 -34%
6 Ленинградская область 933 -34%
7 Республика Саха (Якутия) 115 -34%
8 Московская область 2 156 -31%
9 Архангельская область 93 -31%
10 Тульская область 157 -29%

Источник: расчеты аналитического центра ЦИАН по данным Росстата.

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