Топ-10 регионов по падению объема ввода жилья

Комментарии
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|Место
|Регион
|Объем ввода жилья за январь—апрель 2019 года (тыс. кв. м)
|Изменение относительно аналогичного периода 2018 года
|1
|Санкт-Петербург
|308
|-61%
|2
|Республика Дагестан
|148
|-47%
|3
|Томская область
|72
|-45%
|4
|Республика Крым
|70
|-42%
|5
|Самарская область
|274
|-34%
|6
|Ленинградская область
|933
|-34%
|7
|Республика Саха (Якутия)
|115
|-34%
|8
|Московская область
|2 156
|-31%
|9
|Архангельская область
|93
|-31%
|10
|Тульская область
|157
|-29%
Источник: расчеты аналитического центра ЦИАН по данным Росстата.