Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии. Как сообщает Privesc.eu, более половины (61 из 101) депутатов проголосовали «за». Парламент Молдавии уже утвердил состав правительства во главе с госпожой Санду.

Президент Игорь Додон опубликовал фотографию приказа о ее назначении. «В соответствии с положениями конституции Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями я принял решение назначить госпожу Майю Санду премьер-министром»,— написал президент в Facebook.

Ранее лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная была избрана председателем парламента. Ее кандидатуру поддержали члены фракций социалистов и проевропейского блока Acum.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что срок утверждения нового правительства парламентом истек в ночь на 8 июня, и он должен быть распущен. КС страны заявил о незаконности решений, принимаемых парламентариями с 8 июня.

О том, что сейчас происходит в Молдавии и причем здесь Россия, читайте в публикации “Ъ”.