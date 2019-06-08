Главой парламента Молдавии избрана лидер социалистов Гречаная

Лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная избрана председателем парламента. Ее кандидатуру поддержали члены фракций социалистов и проевропейского блока Acum («Сейчас»). Как сообщает Accent.tv, за госпожу Гречаную проголосовали 56 депутатов при необходимом 51 голосе.

Зинаида Гречаная возглавляет партию с 2016 года. С 2008 года по 2009-й она занимала пост премьер-министра республики.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что срок утверждения нового правительства парламентом истек в ночь на 8 июня. В связи с этим парламент должен быть распущен. Президент страны Игорь Додон отказался подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Конституционный суд страны заявил о незаконности решений, принимаемых парламентариями с 8 июня. Как сообщает пресс-служба КС, «любые законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм».

О том, что сейчас происходит в Молдавии и причем здесь Россия, читайте в публикации “Ъ”.