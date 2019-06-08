Президент Молдавии отказался распустить парламент

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что срок утверждения нового правительства парламентом истек в ночь на 8 июня. В связи с этим парламент должен быть распущен, говорится в постановлении КС. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Господин Додон пояснил, что по закону сначала должен провести консультации с парламентскими фракциями. Он пообещал пригласить фракции на встречу в понедельник, 10 июня. «Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно»,— сказал президент Молдавии (цитата по «Интерфаксу»).

Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) требует отставки президента, заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Андриан Канду. Он сказал, что партия планирует организовать протесты, чтобы добиться ухода господина Додона. «Я уверен, что граждане в голос потребуют от президента уйти в отставку, я выйду сам и думаю, что многие за мной последуют»,— сказал вице-председатель ДПМ (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе Молдавию с двухдневным визитом посетил вице-премьер России Дмитрий Козак, также занимающий пост спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с бывшей советской республикой. Встречи господина Козака с местными политиками сдвинули с мертвой точки переговоры о коалиции между пророссийской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM («Сейчас»).

О том, что сейчас происходит в Молдавии и причем здесь Россия, читайте в публикации “Ъ”.