Конкурс на строительство нового химзавода в Кингисеппе за $2,5 млрд рублей проведут летом этого года

Как ранее уже сообщал “Ъ-СПб”, минерально-химический холдинг «Еврохим» инвестирует $2,5 млрд в строительство завода по выпуску карбамида, аммиака и метанола в Кингисеппе. По словам председателя совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко, конкурс на строительство завода планируется провести летом этого года.

«Этому предшествовала большая подготовительная работа: мы уже закончили этап проектирования и получили согласование Главгосэкспертизы. Тендерные процедуры планируем завершить до конца этого года, строительство продлится 3 – 3,5 года»,— сообщил господин Мельниченко.

Мощность нового производства составит 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака, а также до 1,7 млн тонн метанола в год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Кингисеппе запустили в эксплуатацию завод «Еврохима» по производству аммиака мощностью до 2890 тонн в сутки, или 1 млн т аммиака в год. Инвестор вложил в проект $1 млрд.